Unul dintre aceștia este deputatul PNL Florin Roman, care, în declarația de avere depusă recent, menționează că a câștigat, împreună cu soția sa, Oana Roman, un dar de nuntă de 137.000 de euro. Totodată, deputatul scrie că pe în aprilie 2023 a donat un apartament și a vândut un spațiu comercial, în schimbul a 45.000 de euro. La capitolul imobiliare, deputatul notează că deține, împreună cu un alt membru al familiei, un teren de 600 de metri pătrați, dar și o casă de locuit de 300 de metri pătrați. Pe numele soției sale mai figurează un apartament în județul Ilfov.

Și deputatul liberal Ionuț Stroe, care s-a căsătorit cu fiica partenerei de viață a senatorului Marcel Vela, are trecut darul de nuntă în declarația de avere completată la începutul lunii. Este vorba despre 4 daruri de nuntă, pe care le-a încasat împreună soția sa, Andra Sabrina Stroe. Vorbim despre sumele de 286.000 de lei, 176.000 de euro, 14.000 de dolari americani și 1.000 de franci elvețieni. Ionuț Stroe nu are terenuri, case, mașini sau obiecte de valoare trecute în declarația de avere. Dar menționează că are în conturi și depozite bancare sume importante de bani. De asemenea, purtătorul de cuvânt al PNL are datorii la o bancă, contractate în anul 2017, de peste 200 de mii de lei.

Printre cei care și-au mai completat recent declarațiile de avere este și ministrul de Interne, Lucian Bode. El și-a cumpărat 500 de metri pătrați de teren intravilan la Sinaia, împreună cu soția sa, Karina Bode. Ministrul de Interne declară că are o casă în Sălaj, de 225 de metri pătrați, dar și un apartament la Cluj-Napoca, cu suprafața de 55 de metri pătrați. De asemenea, el mai deține un autoturism fabricat 2016.

Iar deputatul PSD Alexandru Rafila, notează în cea mai recentă declarație de avere că a realizat, în ultimul an, venituri din dividende, în sumă de aproape 40 de mii de lei, în calitate de acționar la Transgaz SA, la Banca Transilvania și la Teraplast SA. Rafila mai arată că la finalul anului trecut a vândut un apartament, pe care a încasat 250.000 de euro. De asemenea, social-democratul a împrumutat două persoane fizice, dintre care una este un membră a familiei sale, cu suma totală de 435.000 de euro.