Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la Bucuresti, a facut o analiza amanuntita, duminica seara, la un post TV, referitoare la lupta cu "dusmanul exterior Rusia", subliniind ca o solutie ar fi aceea de a produce cat mai mult energie in Romania, respectiv de a nu mai fie dependenti nici noi, dar nici Europa, per ansamblul sau. El a subliniat, in emisiunea moderata de Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, ca "Romania are cel mai mare numar de companii controlate de stat", aratand ca Guvernul ar trebui "sa privatizeze" aceste companii si "sa faca o lege care sa functioneze la toate".