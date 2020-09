Decizie dură a Statelor Unite: mai mult de o mie de cercetători și studenți chinezi rămân fără vize

Conform Mediafax, un reprezentant al lui Trump a precizat că vizele au fost retrase „studenţilor cu risc înalt şi academicienilor cercetători”, dar şi că „SUA va continua să primească studenţi şi cercetători legitimi din China care nu au legătură cu partidul comunist chinez”.

Ministrul de Externe chinez a spus, în replică, faptul că aceste declaraţii reprezintă persecuţie politică şi discriminare rasială. „Încalcă grav drepturile omului în ceea ce îi priveşte pe aceşti studenţi chinezi”, a precizat Zhao Lijan, care a adăugat că „ţara îşi rezervă dreptul de a comenta”.

Mai mulţi studenţi de origine chineză din SUA spun că se confruntă cu atitudini ostile şi suspiciune în campusurile universitare şi că, mai mult, sunt des întrebaţi despre motivul pentru care au ales să studieze în State. Circa 370.000 de studenţi din China erau înscrişi în universităţile din SUA în anii 2018-2019.

BREAKING: The U.S. revokes the visas of more than a thousand Chinese students and researchers for national security reasons https://t.co/isuEqjKT8A pic.twitter.com/zInisZUVE2