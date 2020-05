DECIZIE de ultimă oră a Guvernului pentru transportul elevilor

„În Educație am facut un pas extrem de important pe o problema despre care au vorbit guverne la rand si nu a fost realizata pana la Guvernul Orban. Este vorba de transportul gratuit pentru elevi.

Prin Ordonanță de Urgență am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancțiunea încetării contractelor, fie de delegare a serviciului public de transport sau chiar a retragerii licentei de traseu in transportul judetean.

Sute de mii de copii văduviți până acum de un drept fundamental, de educatie gratuita dar si de siguranta a vietii personale, au primit o mână de ajutor.

Licențele au fost prelungite, iar Consiliile județene preiau aceste licențe cu operatorii de transport și au obligația să pună acestă condiție ca acestia sa reallizeze transportul gratuit”, a anunțat Raluca Turcan.