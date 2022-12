Șeful statului a amintit că România este bine văzută în contextul extern dificil, dar care a pus țara nostră într-o poziție strategică.

„România este un pilon de securitate și o țară stabilă care a făcut progrese semnificative si reforme consistente in domeniul justiției. Aceasta realitate este recunoscuta de Comisia Europeana care a dat unda verde ridicării MCV pentru tara noastră, este încă o dovada că România se dezvolta accelerat si este membru al marii familii europene. In anii care vor urma avem multe de făcut să clădim o țară prosperț care să aibă o voce ferma," a declarat Klaus Iohannis.

"Cetățenii au in mod firesc mari așteptări de la clasa politica mai ales in aceasta perioada dificila. Ne aflam deja pe un drum plin de schimbări, de reforme, un proces pe care eu îl vad ireversibil dar romanii au nevoie de progrese cat mai tangibile si imediate pentru creșterea bunăstării si nivelului de trai. Tara noastră are la dispoziție fonduri prin PNRR si prin alte programe europene pentru a produce schimbările necesare si îndemn autoritățile să utilizeze toate instrumentele disponibile”, a declarat șeful statului.