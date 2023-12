Cel mai recent exemplu este grupul chinez Haida, un important producător de anvelope auto, care a înființat o companie în România și se pregătește să construiască o fabrică dedicată producției de anvelope auto.-

Expertii imobiliari, chestionati de economedia, sustin ca, pe viitor, Romania va deveni, alaturi de Ungaria, o destinatie atractiva pentru investitiile companiilor chineze, datorita faptului ca face parte din Uniunea Europeana si dispune inca de o forta de munca relativ ieftina. Totusi, economistii avertizeaza ca astfel China incearca sa profite de vulnerabilitatea si saracia tarilor din UE, cum ar fi si Romania, pentru a obtine acces mai usor pe pietele europene, chiar daca producatorii chinezi intampina probleme legate de siguranta si nu respecta intotdeauna standardele legale de calitate.

Conform unei statistici prezentate de autoritățile chineze, România se află printre țările cu nivelul relativ ridicat de investiții din partea Chinei, cu un total de aproximativ 2,8 miliarde de euro. Cu toate acestea, în regiune, România este depășită doar de Ungaria și Serbia în ceea ce privește nivelul investițiilor chineze.

Exemplele de companii chinezești intrate în România sunt numeroase, în ultima perioadă.

Potrivit Tyre World Network, Grupul chinez Haida, un producător de anvelope auto, a înființat o companie în România și pregătește deschiderea unei fabrici pentru producția de anvelope. Pe data de 26 octombrie, Jiangyin Haida Rubber & Plastic Co., Ltd. a anunțat că intenționează să înființeze o companie cu capital integral în România. Compania a fost deja înregistrată sub numele de „HAIDA RUBBER & PLASTIC ROMANIA SRL” (Haida România), cu sediul în strada Feleacu, București. De asemenea, Haida a investit deja capitalul inițial în valoare de 700.000 de dolari. Anunțul de înființare menționează că Haida România se va angaja în principal în producția de produse din cauciuc și plastic. Haida a explicat că această investiție externă are drept scop satisfacerea cererii de pe piața europeană de automobile. Compania intenționează să dezvolte piața europeană și să-și extindă rețeaua de vânzări existentă, luând în considerare, totodată, necesitatea satisfacerii cererii clienților din zone geografice îndepărtate prin localizarea producției.

Începând cu anul 2021, România a adoptat o lege specială destinată restrângerii accesului companiilor chineze pe teritoriul său, datorită suspiciunilor majore privind implicarea statului comunist chinez în activități de spionaj tehnologic. În primăvara anului 2021, Guvernul condus de Florin Cîțu a emis o Ordonanță de Urgență prin care a interzis firmelor chineze să participe la licitațiile publice din România, în conformitate cu reglementările europene.

Dezvoltatorii imobiliari au transmis că, dacă în 2020 și 2021 se discuta despre relocări de producție din China sau din Asia în general ca trend așteptat, în 2022 și în 2023 au existat primele relocări și la extinderi ale acestor linii de producție.

„Recent, investițiile chinezești în România au inclus diverse domenii, cum ar fi producția de mobilier (UEChairs) sau recentele proiecte din Timișoara, Topband (soluții inteligente de control) și Etron (cipuri pentru plăci de bază), dar e important de menționat că unele dintre aceste investiții nu sunt mereu duse la finalitate. Un exemplu notabil este acordul din 2013 cu China General Nuclear Power Corporation pentru extinderea centralei nucleare de la Cernavodă, care a fost abandonat în 2020. Investițiile chinezești în România sunt notabile, dar trebuie evaluate cu atenție, ținând cont de diferențele dintre planurile anunțate și realizările efective”, a spus reprezentantul unui dezvoltator imobiliar.

Strategia Chinei - intrarea prin cele mai vulnerabile părți ale lanțului european

„China încearcă să intre peste tot în Uniunea Europeană. Este foarte important să pătrundă oriunde și caută ca strategie țările mai sărace sau cele mai vulnerabile, care au nevoie de investiții și care au nevoie și să-și crească cât mai rapid produsul intern brut. Sigur că primele piețe și cele mai interesante și pentru chinezi sunt Germania, Franța, Italia, piețele mari ale Uniunii Europene, dar din ce în ce mai mult am văzut investiții chineze și în Ungaria și în Grecia, unde au intrat foarte puternic tocmai în țările foarte vulnerabile”, a declarat pentru economedia economistul Dragoș Cabat.

Astfel, strategia Chinei este de a intra prin cele mai vulnerabile părți ale lanțului european. „De aceea România este interesantă pentru companiile chineze, precizează economistul Dragoș Cabat. „În general țările de la marginea UE sunt interesante pentru că, odată ce au ajuns aici, produsele chinezești sunt fabricate în UE și așadar nu mai au niciun fel de piedică de a merge mai departe în celelalte țări din Europa”, spune el.

Analistul economic spune că interesul companiilor chineze este tot mai mare pentru ce înseamnă Uniunea Europeană, fiind o piață de desfacere importantă, precum și o piață importantă privind tehnologia cea mai modernă.

„Va crește interesul pentru piața Uniunii Europene în general și în principal pentru țările mai sărace și mai vulnerabile din cadrul UE, așa cum este România. Principalele pericole ale acestor investiții chineze sunt cele legate de securitate și de a crea o dependență de piața chineză. Nu trebuie să fim dependenți de niște producători care nu respectă întotdeauna standardele legale, au cu totul alte standarde de calitate. Atunci e bine să nu devenim complet dependenți de ei”, precizează Dragoș Cabat.

