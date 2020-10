De ce a intrat Alexandru Rafila în politică. Ce spune despre PSD

Alexandru Rafila: Am ales politica și din cauza epidemiei

„Am făcut un pas, dacă vreți, a fost generat inclusiv de actuala situatie, cand am văzut că sistemul de sanatate publica (...) care vegheaza la sănătatea comunităților, mai mici, mai mari, a natiunii, când e vorba de amenintari - boli transmisibile, factori de risc, poluare, amenintari radioactive sau nucleare. Cred ca este momentul să facem o reformă legislativă. Să avem niște legi moderne ale sănătății, nu să înghesuim 17 legi într-una singură. Legea 95 din 2006 are nu mai puțin de 17 titluri diferite, a fost asumata prin raspunderea guvernului, nu puteau să-și asume răspunderea pe 14, 17 legi. Rezultatul: avem peste 2.000 de amendamente la această lege în decurs de 14 ani.

E momentul să încercăm să schimbăm legislația și să dăm o șansa oamenilor din această țară să aibă două lucruri: să aibă acces la servicii de sănătate; e suficient să ajungă ușor la serviciul de sănătate, sa fie accesibil, să nu-i împovareze financiar. Și al doilea lucru, să fim siguri ca sanatatea comunităților, colectivităților este protejată. Nu ne trebuie altceva din punctul de vedere al sănătății. Și atunci societatea are o șansă foarte mare să se dezvolte.

Investițiile în sănătate nu sunt cheltuieli, sunt investiții în dezvoltarea economiei. Și țările cele mai dezvoltate din lume sunt cele care au investit in doua domenii: în educatie si sanatate”, a declarat ALexandru Rafila, invitat la „Legile puterii”, joi seară, la Realitatea PLUS.

„Domeniul sanatatii, ca si al educatiei e asocial, nu e unul pe care să-l abordezi pragmatic din punct de vedere economic. (...) Sanatatea, in esenta ei, in Europa, e un domeniu de stanga. Chiar daca tarile au guverne de dreapta, tratamentul , politica de sanătate este de stânga. În Marea Britanie avem un guvern conservator de foarte mult timp, iar sistemul de sănătate este unul dintre cele mai socialiste din fosta Uniune Europeană, că a ieșit din UE.

Cred că în zona social-democrată aș găsi ascultare, resurse, dorinta de a adapta și de a moderniza sistemul de sănătate.

Alexandru Rafila: E multă ezitare în zona de decizie în timpul epidemiei

În plus, contextul din această perioada si ca exista cam multa ezitare in zona actuala de decizie în ceea ce priveste întreprinderea unor masuri care sa aiba coerență m-a făcut să fac această opțiune.

Alexandru Rafila: La PSD e timpul să apară și oameni noi

Am mai fost la PSD, nu e o necunoscuta pentru mine. Am fost membru pana in urma cu 7 ani, il cunosc. Văd că există o dorință de reformare, și, în general, după un șoc, cum a fost cel prin care a trecut PSD, cred ca e timpul sa apara si oameni noi, în sensul unui alt tip de abordare, si cred ca e momentul sa dam un semnal. Și acest semnal poate e bine să fie urmat de toate partidele politice (...) si sa incercam si in parlament sa avem mai mult o dezbatere de idei si sa sprijinim ideile valoroase. Asta ar trebui sa fie de fapt menirea parlamentului. Eu așa vad foarte multe dispute sterile, nu cred ca mai e cazul, mai ales in aceasta perioadă”, a declarat Alexandru Rafila, joi seară, la „legile puterii”, de la Realitatea PLUS.