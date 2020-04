De azi se aplică noile sancțiuni pentru nerespectarea stării de urgență. Cât este amenda minimă

Astfel, amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele militare au crescut si au urmatoarele valori: minim 2.000 lei si maxim 20.000 lei, fata de minim 100 si maxim 5.000 de lei, cat erau pana acum.



Amenda minima pentru persoanele juridice care nu respecta ordonantele militare a crescut de la 1.000 de lei cat era pana acum, la 10.000 de lei. Maximul amenzii pentru persoane juridice ramane stabilit la 70.000 de lei.



Aceste sanctiuni sunt aplicate incepand cu miezul noptii, adica ora 00:00 - 3 aprilie 2020.



In plus, au fost introduse si sanctiuni complementare pentru cei care nu respecta prevederile legale, dupa cum urmeaza:



- confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;



- interzicerea accesului la respectivele bunuri, prin aplicarea sigiliului de catre organele abilitate;

- suspendarea temporara a activitatii;

- desfiintarea unor lucrari;

- refacerea unor amenajari.



Masurile complementare de sanctiune vor fi aplicate in functie de natura si gravitatea faptei, prevede OUG.