Capacitatea militară a Rusiei este enormă față de cea a Ucrainei, însă armata ucraineană, alături de civilii cooptați au lansat câteva contratacuri victorioase împotriva trupelor rusești. Deși dezechilibrul dintre capabilitățile armate ale celor două țări este evidentă, Ucraina a reușit să contracareze mai multe atacuri ale Rusiei. Experții militari menționează că puterea demonstrată de ucraineni în cele trei zile de război este punctul forte al acestora: dorința imensă de a-și apăra familiile și casele împotriva atacurilor violente ale rușilor.

CNN a făcut o analiză a dotărilor armate dintre cele două țări.

Cheltuielile pentru apărare: Ucraina a cheltuit 4,7 miliarde de dolari în 2021, de 10 ori mai puțin decât Rusia, care a cheltuit 45,8 miliarde de dolari, inclusiv pe arme nucleare, potrivit unui raport recent „The Military Balance” al Institutului Internațional de Studii Strategice (IISS).

Rusia a început modernizarea în 2008, în timp ce multe din armele folosite de Ucraina sunt, în mare măsură, din perioada sovietică.

Numărul de soldați: Rusia are 900.000 de militari activi în forțele sale armate și 2 milioane de militari în rezervă. Ucraina are 196.000 de militari activi și 900.000 de rezerviști. Se stie că, sub amenințarea unui război iminent pornit de Rusia, Ucraina a început miercuri, 23 februarie, cu o zi înainte de începerea ofensivei, să înroleze rezerviști cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, se menționează în raportul IISS.

Forțele terestre din Rusia sunt de două ori mai numeroase decât cele din Ucraina. Rusia are 280.000 de soldați față de cei 125.600 ai Ucrainei.

Și forțele aeriene ale Rusiei sunt de aproape cinci ori mai puternice decât ale Ucrainei, cu 165.000 față de doar 35.000 din Ucraina. În același timp, Rusia avea aproximativ 200.000 de militari mobilizați în Ucraina și în jurul acesteia.

Cercetătorul militar Yohan Michel spune că aceste forțe mobilizate în și în jurul Ucrainei sunt în număr foarte mare și includ aproximativ 60 de grupuri de luptă.

„Este una din cele mai mari forțe din Europa de Est pe care le-am văzut în ultimii ani, în timpul vieții mele”, a declarat Yohann Michel pentru CNN. Acesta a spus că numărul militarilor mobilizați în Ucraina este mai dificil de calculat, mai ales că acum au fost chemați și rezerviștii.

La capitolul Armament și vehicule, dotarea Rusia este și aici enormă față de Ucraina.

Rusia are peste 15.857 de vehicule blindate de luptă, de cinci ori mai multe decât cele 3.309 din Ucraina.

Rusia are mai multe aeronave. Are peste 10 ori mai multe avioane - 1.391 față de 132 în Ucraina, 821 de elicoptere, față de 55 ale Ucrainei (inclusiv aeronavele Marinei). De asemenea, Rusia are 49 de submarine, în timp ce Ucraina nu are niciun submarin, mai arată raportul IISS.

