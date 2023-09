”România va accede cu siguranţă în programul Visa Waiver în anul 2025. Sigur că e un traseu lung, dar aşa cum arată lucrurile în acest moment, n-avem îndoiala că nu se va întâmpla. În cazul României, anunţul ar trebui să vină undeva în februarie 2025, şi intrarea ar trebui să se facă în curusl acestui an. Cred că 1 decembrie 2025, un moment simbolic pentru noi - e şi momentul în care primii români pot păşi în SUA fără viză”, a declarat Muraru la o televiziune de știri.

Recent, şi ambasadoarea SUA la Bucureşti Kathleen Kavalec a avansat tot anul 2025 ca termen pentru admiterea României în programul Visa Waiver, amintind însă de necesitatea îndeplnirii cirteriului legat de scăderea ratei de refuz.

Rata de refuz în cazul vizelor pentru SUA solicitate de cetăţeni români în scop turistic sau de afaceri este de 17.03% în anul 2021, în creştere faţă de 2020, când a fost 10,14%, iar condiţia pentru includerea României în programul Visa Waiver este o scădere sub 3% a acestui indicator, potrivit Departamentului de stat al SUA.

Şi ambasadorul Muaru s-a referit la acest subiect la începutul acestui an, declarând: ”Anul trecut a fost 17%, să spunem că acesta a fost un an special din cauza pandemiei, lucrăm îndeaproape cu partenerii americani să înţelegem împreună ce paşi trebuie făcuţi ca numărul de refuzuri să scadă. Săptămâna trecută am avut o discuţie la Washington cu reprezentanţi de nivel foarte înalt din agenţiile americane, şi de la Departamentul de Stat, şi de la Departamentul securităţii nationale, la care ambasadoarea SUA în România a dorit să participe, în care am enumerat paşii care urmează să fie făcuţi. Este foarte important angajamentul pe care Guvernul României ar trebui să îl ia în privinţa în primul rând a mobilizării unui efort pentru o campanie de conştientizare a acestor aplicaţii”.