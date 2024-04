Fostul internațional Dănuț Lupu (57 de ani) a fost eliberat din închisoare miercuri, 3 aprilie. El a primit o condamnare de 7 luni și 10 zile la începutul lunii octombrie 2023 pentru că a condus fără a deține un permis de conducere.

După ce a stat 5 luni în spatele gratiilor, Dănuț Lupu a primit acordul de a fi eliberat, cererea sa fiind acceptată la începutul lunii martie.

Dănuț Lupu a executat fracția minimă cerută de lege, de două treimi din pedeapsă. În plus, el a mai câștigat câteva zile pentru că a muncit în închisoare.

Ajuns în spatele gratiilor după ce, inițial, fusese dat în urmărire internațională pentru că, la momentul condamnării, se afla în Dubai, Lupu a fost încarcerat la Rahova, unde a stat într-o secție complet nouă, echipată la standarde europene.

La ieșirea din penitenciar, Dănuț Lupu a avut o reacție nervoasă la adresa jurnaliștilor.

”Ce să vorbesc? Eu cred că până la urma urmei am făcut o greșeală, am plătit pentru ea. Regret ceea ce am făcut, nu cred că mai are rost...

Merg acasă, am o familie, am ce face. O să merg și o să fac tot posibilul pentru a-mi recupera carnetul. În momentul în care îl voi lua, voi conduce iar.

Nu vă înțeleg, să respect regulile de circulație... Eu nu am făcut accident, nu m-au prins drogat, nu am omorât pe nimeni!”, a spus Dănuț Lupu, la ieșirea din închisoare