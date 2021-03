„Bună ziua, doamnelor și domnilor parlamentari. Mă adresez de la acest microfon cu bună credință și speranță că aveți înțelegere exact cele prezentate de mine, uitându-mă strict la fapte, iar concluziile vă aparțin domniilor voastre. În concret, în acest sanctuar al politicii românești sunt oameni care fac afirmații nefundamentate pe nimic susținute doar de alte afirmații. Resping un asemenea mod de abordare și vă asigur cu respectul cuvenit că voi exprima numai în concret cu lucruri clare, dar în mod miesterios sunt ținute pe loc. Astfel, domnule Polițeanu, vă voi întreba: în mod misterios... sunt ținute pe loc lucruri perfect adevărate, dar dezonorante, din respect pentru mine precum și pentru cauza locului de unde ne aflăm în acest moment cu toții, dar vă rog să îmi spuneți sincer, dacă puteți, măcar o dată în viață, ce ați căutat în arhivele SIPA împreună cu doamna Macovei, de la cine ați avut aprobare, în baza cărei legi, ce documente ați sustras, cu ce servicii ați colaborat, în vreme ce instituțiile statului, deși sesizate, vin cu nerezolvarea acestei cauze. Pe cât de grav, atât de important pentru regimul democratic al țării noastre.

Ca om politic, ca cetățean al țării mele, nu am suportat niciodată sintagma utilizată de unii oameni politici această țară, pentru că în ceea ce mă privește dintotdeauna am gândit românește, am simțit românește și întotdeauna inima mea atunci când drapelul României a fost ridicat la Tokyo sau ori de câte ori cu toată ființa mea mi-am promovat și apărat valorile românești.

De asemenea, sunt colegi de-ai noștri din Parlament care efectiv aruncă de fiecare dată cu noroi, vorbe fără acoperire în fapte, delațiuni mizerabile, specifice fostei securități. Ce să înțelegem de aici, că aceste fantome a trecutului ne urmărește și ne otrăvește viețile și astăzi sau că unii dintre noi sunt copiii foștilor securiști, care au distrus destine și vieți?”, a spus, printre altele, parlamentarul PSD, în discursul său incoerent.