"Astăzi am vazut un prim abuz al noului FSN imediat cun noul președinte al Camerei Deputaților și-a intrat în funcție. programul aprobat de Biroul Permanent pentru dezbaterile în plenul Camerei deputaților era până la ora 13:00. Imediat după primele două puncte organizatorice de pe ordinea de zi - alegerea noului președinte și schimbarea unor oameni în BP de către PSD - urma să fie citit și adoptat tacit de către Cameră proiectul USR de abrogare a pensiilor speciale pentru primari, foști primar și foști președinți de consilii județene (CJ).

Reamintesc că Viorica Dăncilă a dat o OUG pe codul administrativ și a stabilit că și primarii, foștii primari, foștii viceprimari și foștii președinți de CJ sunt îndreptățiți să primească pensie specială. 2 ani la rând am reușit cu presiuni să prorogăm acest termen, însă am văzut că nici PNL, nici PSD și nici UDMR nu prea voiau să taie efectiv aceste pensii speciale. Am depus alături de colegii mei de la USR proiect anul acesta, a intrat în dezbatere la Camera Deputaților și noul FSN vrea să tragă de timp. Mai este o lună și câteva zile - zeci de mii de foști primari vor veni să ceară pensii speciale.

Profită de ce se întâmplă zilele astea cu guvernul, discuții, învestire, că oamenii nu sunt atenți și într-o lună și ceva PSD, PNL și UDMR vor da pensii speciale. Mi se pare o mizerie în contextul în care de ani de zile îi auzim că vor să taie pensiile speciale. Nu numai că nu le-au tăiat, ci iată că adaugă o nouă categorie de privilegiați", a afirmat Moșteanu, într-o declarație de presă susținută la Parlament.

Potrivit liderilor deputaților USR, Marcel Ciolacu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a oprit, astăzi, ședința "în mod abuziv doar pentru a mai trage de timp" și a face ca acest proiect să nu ajungă la Senat, care este cameră decizională.

"Mai avem o lună de zile calendaristică, probail 2-3 săptămâni de muncă în plen, și îi somez pe cei de la PNL, PSD și UDMR, pe viitorul premier Ciucă să nu-și bată joc de milioanele de pensionari din România și să dea OUG pentru abrogarea acestor pensii speciale", a arătat parlamentarul.