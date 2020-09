Dan Cristian Popescu, candidat la Primăria Sectorului 2: "Am votat pentru oamenii din Sectorul 2, pentru continuarea proiectelor"

"Am votat pentru oamenii din Sectorul 2, am votat pentru continuarea proiectelor, am votat din inimă pentru a face bine. (...) Voi continua să fac lucruri bune pentru ei, acesta e scopul meu, de aceea candidez", a afirmat Dan Cristian Popescu, citat de Agerpres.



El i-a îndemnat pe cetăţeni să voteze, menţionând că sunt condiţii de prevenţie în toate secţiile de vot: "Nu vor fi probleme, am asigurat cele mai bune condiţii pentru ca toţi cetăţenii din Sectorul 2 care vor să voteze să poată vota în cele mai bune condiţii".