"Nu știu cât de mult ne putem baza pe sprijinul lui Klaus Iohannis în această criză. (...) Președintele și prin Constituție ar trebui să joace un rol de moderator, să aducă la aceeași masă coaliția în cazul de față și mă aștept ca presedintele să joace acest rol. Nu sunt adeptul unei abordări agresive, violente, știm unde s-a ajuns cu suspendările de președinți din trecut. Nu am impresia că s-a rezolvat vreo problemă în felul acesta, ci mai mult s-au creat alte probleme.

Eu sper ca președintele să-și asume tot mai mult acest rol, lucru care nu s-a întâmplat neapărat în ultima perioadă. Mai mult, USR PLUS a fost tras de urechi. Președintele trebuie să aleagă dacă vrea să joace un rol activ în soluționarea acestei crize sau nu-l vrea să-l joace. Nu cred că o suspendare l-ar face pe președinte mai activ", a spus Dacian Cioloș, la dezbaterea cu ceilalți candidați la șefia USR PLUS, Dan Barna și Irinel Darău.

În același timp, Dan Barna a declarat că dorește să se iasă „din logica în care ne plângem că nu ajută președintele. Am intrat într-un mediu politic care nu ne susține, știam că îi vom produce teribile neplăceri, cum se întâmplă și acum. Nu cred că perspectiva suspendării președintelui chiar este pe bune o linie în care să credem. Noi rebuie să rămânem femri pe reforme și să confirmăm speranța aceasta pe care am adus-o înapoi românilor. Speranța că ne vor ajuta celelalte componente ale sistemului politic e una naivă și USR PLUS a arătat că a trecut de naivitate”.

Și Irinel Darău respinge suspendarea președintelui ca o posibilă soluție la actuala criză politică din România.

„Nu cred că ar trebui să intrăm pe teritoriul suspendării, dar nu cred că ar trebui să îl menajăm în continuare pe Iohannis, ne apropiem de prezidențialele din 2024. Mi-aș dori să avem profilul de partid prezdențiabil, să îl concurăm pe actualul președinte încă de acum”, a declarat Irinel Darău, potrivit g4media.ro.

Declarațiile au fost făcute la dezbaterea dintre cei trei candidați la președinția USR-PLUS, transmisă pe pagina de Facebook a USR-PLUS, vineri după-amiază.

USR-PLUS organizează pe 2 octombrie congresul pentru alegerea noii conduceri a alianței dintre cele două partide.