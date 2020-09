Un cutremur semnificativ a avut loc în Rusia, noaptea trecută. Iată anunțul publicat de INFP despre seism:

În ziua de 05 Septembrie 2020, la ora 03:21:24 (ora locală a României), s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.1, la adâncimea de 10km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 122km S de Petropavlovsk-Kamchatsky