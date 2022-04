Cutremurul a avut o magnitudine de 5,2 pe Richter, potrivit QUAKEobservant și s-a produs la ora 20: 38, ora României.

Ulterior, magnitudinea a fost revizuită la 4,8, apoi 4,7 Richter, iar martori din localități turcești aflate la peste 100 de kilometri de epicentru au afirmat că ar fi simțiti o ușoară mișcare tectonică.

Just felt tremor from what is said to have been earthquake measuring 4.8 somewhere nr Zonguldak on Black Sea. ☹️