Un nou cutremur semnificativ a lovit Turcia, luni seara, tot în sudul afectat de seismele de acum două săptămâni, care s-au soldat cu 40.000 de morți, potrivit datelor Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC).

Cutremurul s-a produs la ora locală 20:04:28, în provincia Hatay.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis luni construirea a 200.000 de locuinţe în cele 11 provincii turce afectate de seismul devastator din 6 februarie, informează AFP.



"Niciunul dintre imobile nu va fi mai înalt de trei sau patru etaje", a declarat Erdogan aflat în provincia Hatay (sud), cea mai afectată de seismul cu magnitudinea 7.8 ce a făcut peste 41.000 de morţi în Turcia şi a distrus sau a avariat grav peste 118.000 de locuinţe.



"Toate locuinţele vor fi reconstruite de la zero (...) pe terenuri solide şi în conformitate cu bunele practici", a insistat şeful statului turc, precizând că operaţiunile pentru construirea acestor locuinţe vor începe în martie.



Locuinţele vor fi construite la distanţă de liniile de falie, "mai aproape de munţi, pentru a fi protejate de probleme ce ţin de solurile moi".



"Vom construi noi (oraşe) Antakya, Iskenderun şi Arsuz. Le vom reconstrui de la zero", a declarat Erdogan, enumerând trei oraşe din provincia Hatay. "Vom începe să-i transferăm pe cetăţenii noştri care locuiesc în oraşe de corturi şi de containere către (noile lor) locuinţe în cel mult un an", a promis preşedintele turc, care a susţinut un discurs în public pentru prima dată în ultimele şase zile.