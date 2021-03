Liderul PSD a declarat, marți, într-un interviu acordat DCNews, că a avut „discuții cu primarul Rober Negoiță. Dorește să revină interiorul PSD. Este o decizie pe care o voi lua cu toți colegii. Eu, personal, mi-aș dori ca Robert Negoiță să revină PSD”, adăugând că „Negoiță a avut anumite derapaje și anumite decizii greșite politic și chiar greșite colegial”.

Legat de o posibilă plecare din partid a Gabrielei Firea după anunțul revenirii lui Negoiță în PSD, Marcel Ciolacu a spune că „între oamenii politici există și anumite derapaje și supărări interne, dar cred că interesul PSD va depăși aceste mici neînțelegeri”.

Reamintim că Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, le-a transmis la începutul anului colegilor săi din filiala București că se va opune „cu toată fermitatea” revenirii lui Robert Negoiță în PSD și că „va merge până în pânzele albe”.

Mesajul acesteia venea după ce Robert Negoiță declarase că singura modalitate legală de întoarcere a sa în rândurile social-democraților fără să-și piardă mandatul de primar ar fi o posibilă fuziune a partidului pe care l-a fondat - „București 2020” - cu PSD.

Primarul Sectorului 3 a susținut atunci că a discutat despre revenirea sa și cu Paul Stănescu și Vasile Dâncu, în afară de președintlee Ciolacu.

„Eu sunt membru al altui partid, dacă părăsesc partidul, pierd mandatul. Am stabilit pașii pe care-i avem de parcurs (…) E foarte posibilă (fuziunea – n. red.), discuția a fost în acest sens. Fuziunea nu poate avea loc înainte congresului PSD, e nevoie de un congres în acest sens. (...) Am avut o discuție cu președintele partidului, cu secretarul general și cu președintele Consiliului Național, dar și cu alți colegi. Putem gândi un proiect de reformare, ceva serios (…) Am avut o discuție foarte serioasă cu cei trei, în care am avut impresia că lucrurile sunt foarte clare”, a declarat Negoiță, pe 15 ianuarie, la o televiziune de știri.

Robert Negoiță a comentat în urmă cu două luni și reacția Gabrielei Firea.

„Nu-mi doresc să intru în război cu nimeni, nu sunt conflictual. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim de acord toți cu toți, fără să avem obiecții. Uneori se întâmplă să avem principii diferite. Mă rog, unii avem principii, alții nu”, a precizat Negoiță și a adăugat că el este cel care „a adus-o pe Gabriela Firea în politică și în PSD. Eu am promovat-o pe Gabriela Firea senator. Doar ce intrase în partid. Eu am pus-o pe listă la Senat. Eu m-am dat la o parte pentru ca Gabriela Firea să fie președinte la PSD București. Nu văd ce ar putea avea Gabriela Firea împotriva mea. Dar cărările Domnului sunt încurcate”.