Un senator liberal are în derulare cu statul afaceri de peste 300 de milioane de lei. Cel puțin asta arată declarația de interese a lui Ion Iordache publicată în acest an. Compania care a încheiat aceste contracte este controlată în prezent de fiul parlamentarului liberal și a fost selectată de mai multe primării din județul Gorj pentru a executa lucrări de reabilitare a drumurilor, relatează presa locală citată de Realitatea PLUS.