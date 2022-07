"Asteptam ca de maine temperaturile sa inceapa, intr-adevar, sa creasca. Astazi va fi o zi destul de asemanatoare cu cea de ieri, chiar daca maximele vor castiga 2-3 grade in plus. Asteptam sa ajunga spre 33 de grade in partea de vest si de sud a teritoriului, cu in jur de 32 de grade si la Bucuresti.

De maine se va instala canicula in regiunile de campie, ceea ce inseamna temperaturi in jurul a 35 de grade in orele amiezii. Cel mai cald va fi probabil joi, vineri, cu temperaturi de 37, 38 de grade in partea de vest si de sud a teritoriului, inclusiv in zona Capitalei.

Si temepraturile din cursul noptilor vor fi in crestere. Vor fi tot mai multe valori in jurul a 20 de grade, ceea ce inseamna nopti tropicale, astfel incat disconfortul termic va fi accentuat atat pe parcursul zilelor, cat si al noptilor.

Suntem in cea mai calda perioada a anului. De-a lungul anilor, in aceasta perioada - in aceste saptamani - s-au inregistrat temperaturile cele mai ridicate la noi in tara, iar recordurile aboslute ale lunii iulie depasesc in partea de sud 40 de grade. Inca ne situam la marginea valului de caldura care afecteaza partea de vest a Europei si urmeaza zilele acestea sa se extinda spre Europa centrala. Vom vedea zilele viitoare in ce masura ne vom apropia de temperaturi record", a afirmat meteorologul, marți, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Intrebata ce temperaturi vor resimti, de fapt, oamenii, vand in vedere si acel indice de temperatura umiditate (ITU) la care s-a referit anterior, directorul ANM a aratat ca temperaturile resimtite vor fi in mod certmai mari cu cateva grade.

"Probabil ca in zonele cele mai calduroase vor depasi 40 de grade, cu atat mai mult cu cat va spuneam ca si noptile vor fi calde. Deci disconfortul va fi intr-adevar unul foarte accentuat. Trebuie sa respectam toate indicatiile care sunt date in astfel de situatii si sa trecem cu bine peste aceasta perioada cu temperaturi foarte ridicate", a explicat meteorologul.

Intrebata daca, pe langa valul de canicula, este posibil sa avem parte si de vijelii, Florinele Georgescu a raspuns: "Precipitatiile vor lipsi in urmatoarele zile. Este de asteptat ca un episod de instabilitate sa apara vineri, sambata si chiar duminica pe partea de est a teritoriului, care sa aduca o usoara scadere a temperaturii in acele zone. Perioade cu averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata a vantului. Cantitatile de apa pe care le asteptam nu vor fi insa unele de natura sa recupereze deficitul de apa din sol".

Cat priveste posibilitatea ca Romania sa ajunga si ea in mijlocul valului de temperaturi extreme cu care se confrunta in prezent unele tari europene, cum ar fi Franța, Spania, Marea Britanie, Portugalia și Grecia, meteorologul a spus ca nu este exclus acest lucru.

"Nu este exclus ca in urmatoarele saptamani sa se mai genereze astfel de patrunderi de aer cald din desertul african. Este prioada din an care favorizeaza astfel de manifestari. Deocmandata este posibil ca cel mai cald sa fie joi si vineri (...)", a mai spus Florinela Georgescu.