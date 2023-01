Mai multe surse ar fi anunțat că în urma atacului și-ar fi pierdut viața aproximativ 600 de soldați. Bombardamentele ar fi avut loc chiar la miezul nopții, când sărbătoreau trecerea în noul an.

Pozele au fost postate pe mai multe conturi de pe internet, care afirmă că le-au preluat de pe rețeaua de mesagerie rusească Telegram.

În același timp, Rusia a anunțat că nu va face publice listele celor uciși în urma atacului asupra școlii din Makiiva.

Russian troops in Makiivka were having a party for New Years Eve. This is one of their last pictures before HIMARS missiles wiped them and another 600 Russian soldiers out. #Makiivka #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/8FRyl1DCvD