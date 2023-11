Într-un interviu pentru publicația unica.ro, Carmen Tănase a spus că rezultatele spectaculoase au apărut după 3 luni și că este foarte fericită. Actrița a spus că a renunțat complet la dulciuri, sucuri acidulate și produse de patiserie.

„Aproape 10 kilograme în maximum 3 luni, cam așa. Inițial au fost 8 și ceva, dar după aceea am mai dat jos, nu am ținut dieta așa de strict, adică eu am mai adăugat o salată, o roșie, dar este excepțională pentru că nu mi-au căzut pieile, nu mi-a căzut fața, slăbești frumos, sănătos, armonios pentru că e făcută de medici”.

Actrița spune că a fost foarte simplu să nu trișeze în dietă și că a reușit să fie disciplinată. „E foarte simplu, cel puțin acasă m-a scăpat de multe necazuri: spălat vase, pregătit, gătit, farfurii, miros. Nu mai am nicio problemă. Sigur, m-am dus și la restaurant, adică aș minți, dar știu că imediat după aceea a doua zi țin dieta și că nu se pune nimic, plus că sunt bune”.

Principii ale dietei scandinave

Consum Redus de Carne Roșie: Dieta scandinavă pune accent pe reducerea consumului de carne roșie, înlocuind-o cu surse de proteine mai sănătoase, cum ar fi peștele și leguminoasele. Pește și Fructe de Mare: Peștele, în special cel gras precum somonul și heringul, este o parte importantă a dietei. Aceste surse de proteine oferă acizi grași omega-3 benefici pentru inimă. Alimente Locale și de Sezon: Dieta scandinavă promovează consumul de alimente locale și de sezon, astfel încât să beneficiați de produse proaspete și să contribuiți la susținerea agriculturii locale. Fructe și Legume Proaspete: Această dietă încurajează consumul de fructe și legume proaspete și colorate. Aceste alimente furnizează vitamine, minerale și antioxidanți esențiali. Cereale Integrale: Consumul de cereale integrale, cum ar fi ovăzul și secară, este la ordinea zilei. Acestea furnizează fibre și energie durabilă. Lactate și Produse Lactate Fermentate: Produsele lactate, cum ar fi iaurtul și brânza, sunt adesea incluse în dieta scandinavă. Produsele lactate fermentate, precum kefirul, promovează sănătatea digestivă. Fructe Uscate și Semințe: Adăugarea fructelor uscate și semințelor în dieta zilnică aduce nutrienți suplimentari și un plus de savoare. Moderație în Consumul de Alcool: Consumul moderat de alcool, în special vinul roșu, este permis în dieta scandinavă.

Exemple de mese pentru o zi în dieta scandinaviană

Mic Dejun

Müsli cu iaurt și fructe proaspete: Un bol de müsli făcut din cereale integrale cu iaurt bogat în probiotice și fructe de pădure proaspete sau fructe de sezon.

Gustare de Dimineață

Nucile și fructele uscate: Un pumn de nuci și câteva fructe uscate, cum ar fi caise sau smochine, pentru a menține nivelul de energie ridicat.

Prânz

Sandwich cu somon și avocado: O felie de pâine integrală acoperită cu somon afumat, avocado, castraveți și frunze proaspete de spanac. Poate fi însoțit de o salată de crudități.

Gustare de după-amiază

Iaurt cu miere și semințe de chia: Un bol de iaurt simplu, îndulcit cu miere și presărat cu semințe de chia pentru a oferi un plus de textură și nutrienți.

Cină

Somon cu cartofi dulci și sparanghel: O porție de somon la grătar, servită alături de cartofi dulci prăjiți și sparanghel copt cu lămâie și ulei de măsline.

Desert

Pudră de măr cu scorțișoară și iaurt: Merele feliate subțire, presărate cu scorțișoară și servite cu o porție de iaurt cu vanilie.

Dieta scandinavă nu este doar o modalitate de a mânca, ci și un stil de viață sănătos. Această dietă promovează alimentele proaspete, locale și bogate în nutrienți, contribuind la o sănătate mai bună și la o stare de bine generală. Cu exemplele de mese pentru o zi prezentate mai sus, puteți începe să explorați această dietă gustoasă și sănătoasă și să vă bucurați de toate beneficiile pe care le oferă. Alegeți variantele care vă plac cel mai mult și savurați fiecare masă în ritmul dvs. propriu pentru a vă bucura de beneficiile dietei scandinave.