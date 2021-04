Victor Ciorbea: Îi reprezint din ’90, de când am fost lider de sindicat și m-am bătut pentru drepturile și libertățile lor.

Avea 38 de ani și era neînduplecat, vertebral, cu o educație solidă la bază. Absolvise Facultatea de Drept din Cluj în 1979, ca șef de promoție pe țară. Fusese judecător și procuror în comunism. Făcuse și o carieră academică la Facultatea de Drept din București. Așadar, omul perfect pentru o țară care voia schimbarea. Ca rampă de lansare, Ciorbea a folosit PNȚCD, principala forță de opoziție din România acelor vremuri.

În noiembrie 1995 moare Corneliu Coposu, liderul țărăniștilor. Hulit după Revoluție, dar adulat post-mortem. Plecarea la cele veșnice a fostului lider PNȚCD a stârnit o emoție populară nemaiîntâlnită până atunci. 1 milion de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului să-l conducă pe Coposu pe ultimul drum.

Ciorbea era unul dintre tinerii pe care seniorul îi susținuse. Și astfel intra pe ușa din față în partidul țărănist. Un an mai târziu, Convenția Democrată, în care PNȚCD era principala forță, câștiga toate alegerile: locale, parlamentare și prezidențiale.

La București, Victor Ciorbea trăia anul său de glorie. Câștiga alegerile pentru București, după o luptă împotriva a peste 40 de contracandidați, printre care și fostul tenisman Ilie Năstase.

Ciorbea trăia modest, iar asta i-a cucerit pe bucureșteni. Locuia la bloc, într-un apartament de trei camere. Conducea o Dacie, la acea dată veche de douăzeci de ani. 1996 a fost, așadar, anul în care românii si-au dorit schimbarea. Și au votat-o plini de speranță și cu sentimentul de eliberare de un sistem care îi ținuse pe loc.

Iar pentru a reconstrui țara, Emil Constantinescu promitea că avea susținerea a peste 15 mii de specialiști. Specialiști care existau însă doar în promisiunile electorale. În realitate, CDR nu avea nici măcar un om pentru funcția de prim-ministru. Astfel, în iarna lui ‘96, Victor Ciorbea ajungea premierul României. Luat și el din fotoliul de primar al Capitalei, pe care abia îl câștigase.

Victor Ciorbea: Unii din media au început atunci să glumească săptămâni întregi. Că ăstia sunt Ciorbea, Ciorbea, Ciorbea ș.a.m.d

Proaspăt instalat în fruntea guvernului, Ciobea promitea o viață mai bună. Într-o Românie în care șomajul ajunsese la 15%, prețul gazului se dublase și cel al benzinei crescuse de patru ori, vorbele premierului erau goale și reci.

Victor Ciorbea: Trecerea la o altă stare de fapt internă, bunăstarea populației.

Dar bunăstarea populației nu s-a văzut. Și nici măcar articolul de ziar în care și părinții premierului erau prezentați ca niște oameni austeri, fără televizor la care să-și privească feciorul-premier, nu i-au mai liniștit pe românii care duceau grija zilei de mâine.

Dar marile probleme ale guvernării Ciorbea au apărut când a început să aplice măsurile pe care regimul Iliescu le amânase. Pe măsură ce se închideau fabricile falimentare, mii de oameni ieșeau în stradă.

Victor Ciorbea: Se știa în bună măsură că situația economico-financiară este foarte gravă și se știa că trebuie să luăm măsuri foarte drastice. Închiderea marilor fabrici falimentare. Nu se făcuseră deloc. Este o realitate că am avut aproape în fiecare zi proteste, marșuri, greve.

Și, astfel, chiar oamenii care fuseseră de partea sa după revoluție, cei mulți din stradă, îi cereau lui Ciorbea plecarea de la Palatul Victoria.

Victor Ciorbea: Țipau cu toții … stânga, dreapta, toate televiziunile, radiourile, șamd… Ciorbea e de vină, domnule.

Pe lângă zecile de proteste, mai era însă și presiunea politică din partea partenerilor din coaliția de guvernare. Cel mai virulent contestatar al premierului era Traian Băsescu, ministrul transporturilor la acea vreme. Într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, Băsescu spunea despre șeful său că nu este un premier suficient de puternic pentru reforma promisă.

Traian Băsescu: Cabinetul Ciorbea nu are cale de mijloc: ori va rămâne în cartea de istorie, ori va fi aruncat la coșul de gunoi al istoriei. (...) Asta e soarta guvernului actual. Până acum, nu am certitudinea că va rămâne în cartea de istorie

Câteva luni mai târziu, într-un interviu din 21 martie 1998, Băsescu îl acuza din nou pe Victor Ciorbea.

Traian Băsescu: Departe de a fi un om cinstit, premierul Ciorbea e un biet profitor în realitate.

La o săptămână după această declarație, pe 30 martie 1998, Victor Ciorbea demisiona.

Victor Ciorbea: Nu am întârziat nici reforma, nici privatizarea, ci le-am început pe toate cu începutul. Poate am încercat prea devreme să fiu un premier altfel, așa a fost să fie. Fără îndoială că Partidul Democrat a dus un excelent război de imagine. În condițiile în care noi am adopat o atitudine mai mult decât creștinească, cum spuneam, de fiecare dată întorceam și celălalt obraz. Niciodată nu am răspuns atacurilor lor, în speranța că această coaliție mai poate supraviețui. Deci războiul de imagine, pentru moment, este câștigat de către Partidul Democrat. Sau dacă vreți bătălia, dar nu și războiul.

Dar pentru Victor Ciorbea nu au mai fost bătălii. A fost începutul sfârșitului politic. Anul 1997 – singurul în care a apucat să fie premier – a rămas un reper negativ în istoria României.

După 1998, Victor Ciorbea și-a văzut de avocatură. Iar pe la mijlocul anilor 2000 a fost, pentru câțiva ani, președintele PNȚCD, însă partidul n-a mai trecut niciodată peste pragul electoral. Ciorbea s-a mai remarcat doar prin confruntările din platourile de televiziune.

Victor Ciorbea: Eu am evitat dezastrul care era în Bulgaria și pentru asta merit recunoștință.

Victor Ponta: Domnule Ciorbea, ați fost un dezastru pentru toate generațiile politice. Sunteți un simbol de dezastru pentru România post-decembristă.

Victor Ciorbea Nu, dumneavoastră sunteți, care v-ați bagat în cap ideea asta, pentru că nu sunt nici securist, nici bolșevic, nici fiu de-al lor, nici nomenclaturist. Și tocmai d-aia m-am retras din politică. Și v-am lăsat să… și uite unde ați ajuns… mult mai bine ca în 1997. FSN 1 cu FSN 2, cu cașcavalurile de miliarde împărțite între voi.

În 2012, Ciorbea a revenit în politica de vârf, trecând din barca țărăniștilor direct în cea a liberalilor. A fost ales senator de București pe listele USL, în care liberalii se aliaseră cu PSD. Brusc, Ponta nu mai era un personaj negativ pentru fostul țărănist Ciorbea.

Victor Ciorbea: Trăiască USL-ul! Și trăiască și actualul premier Victor Ponta!

Între timp, apartamentul ponosit fusese părăsit de familia Ciorbea. Din declarațiile de avere reieșea că Victor Ciorbea avea peste un milion și patru sute de mii de euro datorii la bănci, bani investiți mai ales în vila din Floreasca. După un an în funcția de senator, în 2014, Ciorbea era propus de PNL pentru funcția de avocat al poporului,. Doar că, la votul din plen, liberalii s-au răzgândit și au părăsit sala.

Victor Ciorbea: Am fost surprins. Conducerea mi-a promis că va fi aici, că mă vor susține și că vor vota, dar probabil că supărările în săptămâna mare sunt multiple. Tocmai că suntem în săptămâna patimilor nu mă supăr nici măcar pe domnul Tinel, care a fost țărănist și el e cel mai aprig.

A fost votat masiv de parlamentarii PSD. Bucurându-se de susținerea lui Victor Ponta, Ciorbea a ocupat funcția de avocat al poporului fără probleme.

Victor Ciorbea: Pentru a nu da prilejul cuiva ca să spună că există cea mai mică posibilitate de interpretare, voi depune jurământul și voi începe efectiv mandatul după ce voi lichida absolut orice posibilitate de interpretare.

A fost însă contestat de societatea civilă încă din prima zi. Institutul de Politici Publice acuza că, prin numirea lui Ciorbea, funcția de Avocat al Poporului era politizată.

Extras din comunicatul Institutului de Politici Publice

„Numirea în această funcţie a unei persoane cunoscută pentru poziţiile partizane virulente, fost preşedinte de partid, prim ministru politic şi, până recent, senator PNL, reprezintă o ignorare brutală a acestei condiţii minimale pentru funcţionarea eficientă a instituţiei”.

Dar cel mai aprig dușman al lui Ciorbea a rămas tot Traian Băsescu, de această dată din funcția de președinte al țării.

Traian Băsescu: Putem spune că supremația Constituției este realizată atâta timp cât au avocat al poporului, singurul care poate ataca ordonanțele de urgență care este supus politic sau pe care îl cumperi cu facilități de ultimă oră. Domnul Ciorbea este cel mai fericit Avocat al Poporului de la Revoluție încoace.

Acțiunile lui Ciorbea au fost puse la îndoială pe toată perioada mandatului său. Acuzat că face jocuri politice, Ciorbea a mers mai departe până la final. Iar înainte să-și piardă susținerea politică, Senatul a aprobat un proiect de lege care îi permitea Avocatului Poporului să cumuleze indemnizația cu pensia specială. Veniturile lui Victor Ciorbea ajungeau astfel la 36.000 de lei lunar. Iar astăzi se numără printre pensionarii de lux ai României.