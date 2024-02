„O româncă celebră își duce înapoi la orfelinat băiețelul adoptat după ce plânsetele lui au ținut-o trează în prima noapte”, scria acid tabloidul britanic despre fosta soție a lui Irinel Columbeanu.

Jurnaliștii britanici au scris o poveste emoționantă despre băiețelul Alex, pe care Monica Gabor ar fi vrut să îl adopte: „Monica Columbeanu, în vârstă de 26 de ani, care e prietenă cu Paris Hilton, a jurat să îi ofere lui Alex Gabriel, în vârstă de trei ani, o viață în care să nu ducă lipsă de nimic. Dar ea l-a dus înapoi la orfelinat după ce a petrecut doar o noapte la conacul ei, se pare că din cauză că plânsul lui nu o lăsa să se culce”.

Una dintre cele mai mari bănci din România a fost scoasă la vânzare. Mulți români încasează salariul sau pensia de aici

„Ștefan Cristofor, un om de afaceri din București care conduce o organizație caritabilă de ajutorare a orfanilor împreună cu fiica sa Mihaela, a confirmat că ei au aranjat întâlnirea dintre Monica și Alex. Mihaela a declarat: „Monica a vrut să petreacă un weekend cu băiatul pe care dorea să-l adopte. Dar copilul nu se putea adapta”, a mai notat publicația, care în final a precizat că Monica Gabor, după despărțirea de Irinel Columbeanu, a devenit una dintre cele mai curtate femei din showbizul românesc.

Irinel Columbeanu dă vina pe Monica Gabor pentru declinul său: „Le-am ajutat financiar pe toate'

Irinel Columbeanu a făcut declarații sincere și emoționante despre perioada dificilă pe care o traversează în prezent, inclusiv despre motivele care l-au adus să locuiască într-un azil din Ghermănești, comuna Snagov. Fostul milionar, care și-a petrecut Crăciunul la azil, a dezvăluit că regretă faptul că a fost în lumina reflectoarelor, însă a făcut-o pentru Monica Gabor, care își dorea să fie celebră.

Irinel Columbeanu, care se bucură de îngrijire în azil, a mărturisit că în ultimele ani a experimentat pierderi financiare semnificative. A explicat că o decizie neinspirată din trecut a fost investiția într-o fabrică la Târgu Cărbunești, unde urma să se producă un tip special de ciment numit „columbeanit'. În 2007, la începutul afacerii, Columbeanu prezenta acest ciment că „se întăreşte rapid, iar timpul de uscare se poate regla’.

„Declinul a început odată cu aventura pe care am inițiat-o eu la Târgu Cărbuneşti. Mă refer la acel material, columbeanitul. Am investit toţi banii pe care îi aveam, milioane de euro. Afacerea nu a mers, era ca şi cum aş fi încercat să împing un tren cu mâinile goale. Nu aveam banii suficienți, am avut mult de investit în acea fabrică. Ea mai există şi acum, dar este în lichidare”

Locul unic din România unde apa sărată vindecă aproape orice

Bunurile am început să le vând forţat fiind de banca care mi-a acordat un credit şi după ce am candidat la Primăria Capitalei au găsit de cuviință să declare creditul scadent. Probabil crezând că eu nu o să le mai pot returna creditul, deşi eu returnasem o bună parte din el’, a dezvăluit fostul milionar de la Izvorani, citat de Avantaje.

În cadrul interviului, fostul soț al Monicăi Gabor a recunoscut că expunerea sa în media nu a fost dorită și a subliniat că toate aceste apariții au fost de dragul fostei sale soții. Irinel Columbeanu a exprimat regretul că a devenit subiectul principal al știrilor de-a lungul timpului.

„Eu am făcut-o pentru a-i asigura fostei mele soţii un nivel de viaţă foarte bun. Şi cred că a ajuns destul de cunoscută în România. Pentru mine nu a fost bine… pentru că m-a împins să fac o investiție destul de nesăbuită şi, de asemenea, nici persoanale de sex feminin care au fost în jurul meu nu mi-au făcut bine, atenția era acordată și lor, iar despre ele se credea că stăteau lângă mine pentru că le interesează banii.

Le-am ajutat financiar pe toate. Şi după aceea m-au ajutat şi ele pe mine, inclusiv aici, ca să-mi pot prelungi această şedere aici’, a mai spus Irinel Columbeanu.

Alimentul pe care românii îl vând cu 600 lei kilogramul francezilor și austriecilor. Peste 90% din producție merge peste hotare