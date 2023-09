Autoritatile sint in alerta dupa ce numărul persoanelor infectate cu sars-cov-2 a crescut. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, trage un semnal de alarmă și spune că, in acest momente, sunt în jur de o mie de cazuri pe zi. Dar, cum de astăzi incep scolile, este posibil ca in urmatoarele doua saptamini sa asistam la o creștere bruscă a infectărilor.