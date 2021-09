Raluca Turcan este economist și specialist în comunicare, însă în activitatea din Parlament, s-a concentrat pe educație. Absolventă de ASE și SNSPA, Turcan a ajuns cu studiile și la Institutul Pușkin din Moscova, acolo unde a fost bursieră și, potrivit CV-ului său, unde a obținut o ”diplomă în rusă comercială”.

”Am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea țării mele. Am primit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o șansă de a acumula cunoștiințe.”, declara Turcan (libertatea.ro)

Nu doar studiile și activitatea politică au făcut-o celebră pe Raluca Turcan. Ministrul Muncii s-a făcut remarcată și în urma unor gafe de proporții, după ce a crezut că inițialele HD - High Defintion - înseamnă Hunedoara, dar mai ales când... a uitat ce vârstă are.

”Am 28 de ani și chiar cred că trebuie să las loc de bună ziua ... efectiv am uitat câți ani am, am 32 de ani”, a spus Turcan.

Turcan a stârnit controverse și când a fost surprinsă în compania lui Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. Turcan a negat, însă Udrea a susținut în repetate rânduri că Dorin Cocoș i-a finanțat campania doamnei de la PNL.