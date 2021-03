Mulți dintre care s-au prezentat drept „noii oameni din politică” nu au un dosar imaculat privind poliția politică de dinainte de 89.

Liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloș a fost acuzat de Călin Popescu Tăriceanu că a stat de pază la casa Doinei Cornea – scriitor și disident terorizat de regimul comunist. Călin Popescu Tăriceanu susține că Dacian Cioloş a fost militar în trupele de Securitate, iar o parte din stagiul militar l-a făcut la poarta Doinei Cornea. La un an de la moartea acesteia, în 2018, Cioloș şi-a lansat alianța politică la Cluj. Istoricii susțin că nu e deloc întâmplător momentul.

„Domnul Virgil Ardelean era la vremea respectivă șeful miliţiei din Cluj. Domnul Ardelean nu figurează în acest dosar, dar era şeful Miliţiei în municipiul Cluj la vremea respectivă, în anii 80. Probabil că el a fost cel care l-a adus pe Cioloş, pe finul său în dispozitiv, pentru că ştiţi că era totul pe bază de pile şi relaţii şi şi-a protejat nepotul aducându-l în oraș, să nu facă armata cine ştie pe unde”, a spus istoricul Marius Oprea.

Tot în PLUS îl găsim și pe fiul unui alt personaj controversat pentru relația cu Securitatea. Vlad Voiculescu, actual ministru al Sănătății, nu a suflat o vorbă în public despre activitatea tatălui său de dinainte de 89, până când adversarii politici ai USR Plus au pus la dispoziția presei documentele doveditoare. A fost o realitate greu de tolerat pentru electoratul său, cu atât mai mult cu cât Iulian Voiculescu deținea și certificat de revoluționar. Vasile Iulian Voiculescu, a fost declarat colaborator al Securității printr-o decizie a Curții de Apel București din 2015. Conform Arhivei, tatăl lui Vlad Voiculescu a avut mai multe angajamente cu Securitatea, căreia îi dădea informații despre colegii și cunoscuții care ascultau Radio Europa Liberă sau spuneau bancuri politice.

Iulian Voiculescu a fost prima oară recrutat de Securitate în 1978 și a semnat un angajament cu numele de cod „Victor”, iar a doua oară în 1980 când era profesor la Târgoviște. În prima perioadă avea ca misiune „supravegherea informativă a unor colegi semnalați cu diverse manifestări ostile”. Prin delațiunile sale, constată Curtea de Apel, Iulian Voiculescu a „adus atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.

Și liderul alianței USR-Plus Dan Barna a dat naștere unor controverse, după ce s-a strecurat, în 2019, o prevedere în protocolul de alianță care îi exonera de vină pe colaboratorii minori ai Securităţii şi le permitea să ocupe funcţii de conducere în interiorul acesteia.

Prevederea a fost eliminată în urma reacției negative a societăţii și chiar a propriilor membri de partid. Pe lista celor din Alianță care erau vizați de această prevedere se numără deputatul USR CLAUDIU NĂSUI, fiul lui DOREL NĂSUI, implicat în afacerea MOTOROLA. Fratele lui Dorel Năsui aducea business-ul în România, cu ajutorul lui Victor Atanasie Stănculescu, condamnat în procesul revoluţiei de la Timişoara. Sediul firmei Radiotel se află în casa colonelului Gheorghe Ştefan.

Deputatul USR Cătălin Drulă este fiul lui Gheorghe DRULĂ, unul dintre greii firmei Felix Telekom, o companie controlată de generalul SIE Teodor Ilieş, folosit de regimul Ceauşescu pentru operaţiuni de schimb valutar.

Adrian Iordache și Iulia Iordache, cei care au fondat partidul PLUS, sunt copiii lui ALEXANDRU IORDACHE despre care presa a scris că a fost implicat în celebra OPERAŢIUNE ŢIGARETA. Afacerea a prejudiciat bugetul de stat cu 110 milioane de dolari. Ulterior, Iordache a ajuns în Ministerul Afacerilor Interne unde a devenit mâna dreaptă a generalului TOMA ZAHARIA, şeful Poliției Române.

E bine de știut și că USR-Plus are o reprezentantă la CNSAS, pe Germina Nagâţ, fosta şefă a Departamentului de Investigaţii. Iar una dintre cele mai recente descoperiri ale Consiliului vizează un alt lider din alianță: Roxana Wring.

CNSAS a transmis la finele anului 2019 Curții de Apel București o acțiune de cercetare a Roxanei Wring, prinvind colaborarea ei cu Securitatea.

La acel moment ea deținea funcția de președinte USR și funcția de consilier local în cadrul Consiliului General al Municipiului București. În urma acțiunii CNSAS, USR i-a cerut demisia deși dosarul încă nu s-a judecat.

„Roxana Wring nu mai este de astăzi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor și nu acceptă foști colaboratori ai Securității. La înscrierea în partid și candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declarație pe proprie răspundere în care a susținut că nu a colaborat cu Securitatea sub nicio formă.”, a transmis partidul. O dată cu demisia din partid, mandatul ei de consilier a fost revocat.

În apărarea sa, Wring a susținut că nu a turnat, ci a fost turnată.