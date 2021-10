Mafia alcoolului este atât de extinsă și de bine organizată, încât în România nu există niciun control asupra colectării taxelor din domeniul băuturilor distilate sau spirtoase, unde ponderea accizelor în prețul final este una semnificativă.



Cantităţi enorme de alcool nefiscalizat sunt vândute în târguri organizate de diverse primării, la tarabe improvizate, la marginea drumului, prin pieţe, pe internet prin intermediul altor canale de distribuţie. Reprezentanţii asociaţiilor de profil spun că produsele vândute din surse nesigure, fără timbru fiscal şi fără bon de casă au calitate îndoielnică, nu sunt supuse niciunui control şi reprezintă o reală ameninţare pentru sănătatea sau chiar viaţa consumatorilor.



Țara noastră pierde în fiecare an 6,5 MILIARDE de euro din cauza evaziunii fiscale, iar piața bauturilor spirtoase are partea ei semnificativă.



Suma colosală care se pierde din TVA este aproape egală cu finanțarea prin PNRR pentru transporturi și de două ori mai mare decât fondurile europene pentru reziliență și redresare destinate sănătății.



Cunoscători din domeniu spun că din piața băuturilor spirtoase, partea nefiscalizată depășește cu mult 50 la sută. Ar ajunge chiar la 80 la suta.



Cert este că România este surclasată la încasări de state cu populație mai mică și acciză infimă. Cumm ar fi Bulgaria, care are o treime din populația României și o acciză mai mică față de cea a țării noastre.



Ce s-ar putea realiza din banii din alcool sunt chiar speranțele românilor de ani întregi: aproape 160 km de autostradă, două spitale regionale sau multe școli dotate ultrasofisticat. Nu este deloc o exagerare dacă ne gândim că România pierde ANUAL aproape UN MILIARD DE EURO din banii pe care statul român nu îi încasează pe alcool.