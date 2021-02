Anca: Dumneavoastra v-ati dorit acest interviu inca de anul trecut, dupa nenumarate cereri respinse ati facut contestatie in instanta si am reusit sa obtinem aceasta intrevedere pentru ca interviu mi-e greu sa-i spun in conditiile in care facem, sigur, de pandemie e firesc sa respectam regulile. Ati dorit foarte mult sa facem acest interviu si banuiesc ca aveti ceva important de transmis oamenilor de dincolo. Dvs. ati acuzat in mai multe randuri amestecul sri, Coldea, faptul ca Victor Ponta a asistat la condamnari pe banda ale oamenilor din psd, pe baza unei liste facute de nasul sau, George Maior. Sa pornim discutia de aici. Au fost reclamate abuzuri politice, a aparut si numele lui Basescu. Dosarele dvs. au legatura cu Radu Mazare si Strutinki, amandoi condamnati. De ce v-ati dorit sa facem acest interviu?

Nicusor Constantinescu

Vreau sa confirm adevarul celor spuse de dvs. si de invitatii pe care i-ati avut, confirm existenta si functionarea in continuare a acestui stat paralel, care a inceput si a demarat de pe vremea lui Basescu, in anul 2005, cu decizia csat in care au fost stabilite in mod ilegal si peste Constitutia Romaniei au fost stabilite modurile de determinare ale securitatii nationale si in care au fost inclusiv actele de coruptie.

Anca: Va referiti la acea decizie a csat prin care s au incheiat acele protocoale?

Constantinescu: Si in baza acestei decizii, s-au facut aceste protocoale care din pacate au generat o serie de abuzuri, televizate, la tv de casa, cu catuse, s-a declansat o teroare nationala fiind executati si arestati, inclusiv eu ca presedinte de CJ, inclusiv Radu Mazare ca primar in functie, si alti lideri care asa cum ati confirmat si afirmat si alti invitati , am faacut si facem parte dintr o lista nominala

Anca: Cine a facut aceasta lista?

Constantinescu: ACUZATII – LISTA CU CEI CARE TREBUAIU ARESTATI, TRIMISA DE LA BRUXELLES. MAI MULTI COMISARI AR FI DETURNAT FONDURI EUROPENE, a fost conceputa la Bruxelles si predata premierului Victor Ponta, inca din 2012, a fost predata de comisar si cei care conduceau UE si a avut un character ilicit si ilegal, a avut un caracter umilitor pentru un prim ministru al unei tari cu drepturi depline in UE, cand i se da lista cu subordonatii pe care trebuie sa-i inchizi

Anca: Care era scopul. Ati facut referire la interviul pe care l-am realizat cu Mircea Cosma. Domnia sa spunea ca aceste arestari au venit ca urmare a unei teorii lansata grupul de la Cluj , nu de la Bruxelles

NC: Vedeti dvs niciun lucru nu se poate intampla in exterior fata acceptul unor oameni din interior. Grupul de la cluj a fost facut si face parte dintr-o grupare care s-a considerat ideologica, superioara si care au vrut sa-si impuna punctul de vedere inainte de aderarea Romaniei la UE, cat si dupa. Problema este ca, m-ati intrebat de Bruxelles, comisarul Barroso inca din 2004 cand am ajuns presedinte CJ Constanta, trei mandate, ultimele doua ca am fost votat de cetatenii judetului Constanta, pentru proiectele pe care le-am realizat, apoi arestat sub vesnica acuzatie abuz in serviciu, clasica in toate proiectele si programele, desi ele sunt pt dez ct. va spuneam de comisarul Barosso. Ca m-ati intrebat de 2005. Am avut un prim conflict cu comisarul pentru aderarea Romaniei. Dl. comisar in 2005, imediat ce am ajuns presedinte al CJ eu am gasit o gramada de proiecte in municipiul Constanta pe fonduri de preaderare si am fost socat sa vad ca erau in instanta, proiectele nu erau demarcate si atunci i-am invitat, inclusiv pe dl Jonathan Hill in Constanta, am participat si eu cu Mazare si am spus de ce sunt aceste proiecte blocate. Si dl Jonathan exact ca un comisar European, de fapt ca un comisar sovietic, asta l-am intrebat eu si s-a enervat, a batut cu pumnul in masa si a zis ca trebuie sa castige firmele clasate pe locul 2 si 3, dupa un asa zis…care nu exista in legislatia romaneasca in anul 2005 ca si criteriu de atribuire. In acel moment eu i-am spus ca refuz sa semnez acele abuzuri si ilegalitati impuse cu forta. Reprezentantul uniunii europene dl Jonathan, care ne-a catalogat in toata mass media ca romani hoti, corupti, si in care am reusit sa demostrez exact contrariul – ca dansul si mare parte dintre cei de la Bruxelles faceau deturnare de fonduri

Anca: Vreti sa spuneti ca de fapt de la Bruxelles au venit aceste arestari pentru ca nu castigau firmele dorite de cei de la Bruxelles?

NC: 100%. Pt. ca in momentul acela, eu am adus si documente care pot proba, dar nu avem posibilitate ..

Anca: Nu avem voie la contact, aceste licitatii, eu am chemat , am informat premierul la acel moment, pe Adrian Nastase, solicitari din partea UE sa adjudec niste firme care nu se clasasera pe primul loc. Aveti exemple de nume?

NC: Sunt o gramada de firme. Jonathan Hill voia sa castige firmele straine in detrimentul firmelor romanesti, invocand legislatia care atunci era diferita de cea din Romania. Eu in momentul in care mi-a cerut sa semnez aceste nelegalitati, i-am zis ca nu semnez daca bate cu pumnul in masa in birou la CJ Constanta. a fost si mass media de fata. Precizez ca aceasta licitatie eu nu participasem la ea, se derulase inainte ca eu sa ajung presedintele CJ Constanta in anul 2004. Si atunci dl Jonathan Hill a plecat furios din birou, am informat premierul despre ce s-a intamplat.

Anca: Si ce a spus premierul?

NC: ..si prefectul. Mi a spus sa fac documente si sa trimit in scris, am trimis si memorii, informari catre Adrian Nastase. Am solicitat inclusive olaf, organismul de lupta anticoruptie, verificarea acestor contracte, licitatii, respectiv lucrari. Ceea ce s-a si intamplat. Olaf a venit in Romania si verificand toate documentele de la Constanta si de la Bruxelles, banii care plecasera in Romania au descoperit firme offshore in Luxemburg pe numele lui Jonathan Hill, direct pe numele sau…

Anca: Exista dovezi in acest sens? Sunt obligata sa va intreb..

NC: Documentatia exista, am si eu un rand de copii dupa acestea. E vorba de 16 milioane de euro care au fost platiti din conturile de la ct catre aceste offshore-uri descoperite de olaf. Firma care repet am ramas surprins ca erau pe numele direct personal ale lui Jonathan Hill 16 milioane de euro care reprezentau atentie consultanta dupa realizarea proiectelor. Dupa cum stiti si dvs ca stiu ca ati lucrat in administratie nu exista consultanta dupa realizarea proiectelor. Exista consultanta inainte de realizarea proiectelor si consultanta din timpul proiectului, nu exista o consultanta ulterioara.

NC: Acestia erau niste bani care pur si simplu au fost furati din banii romanilor de catre Jonathan Hill cu stiinta tuturor celor de la Bruxelles.

Anca – Considerati ca de la acel moment au inceput sa apara problemele dvs cu Justitia, asa au inceput sa aveti dosare fabricate?

NC: Dupa ce OLAF a descoperit acele lucruri, sunt correspondente oficiale, acele documente care au facut dovada si deturnarii acelor bani au ajuns inclusive la comisia europeana si la dl Barosso. Eu l-am trimis pe directorul general Bragaru Constantin, care era directorul general al cj la acel moment, cu o delegatie de contabili, unitatile implementare ale proiectului, la Bruxelles de unde am fost sunat, au depus toate documentatiile si ce au constatat in teren, m-a sunat dl Barosso si mi-a spus ca lucrurile se spala in familie dl Constantinescu. Deocamdata vad ca noi suntem in mass media romaneasca si europeana cei mai corupti



Anca: Cand a aparut primul dosar?

NC: Am avut imediat dosarul cu retrocedarile in 2004-2005 A APARUT IMEDIAT, II spunea pna atunci. Ce vreau sa va spun – la acel moment am realizat ca unul dintre cei mai important membri ai comisiei europene este dusman. Dusman dvs sau Romaniei? Dusman mie personal. In modul in care m-a amenintat cu modul o sa vezi ce o sa patesti cu fondurile pentru judetul Constanta, primaria Constanta, mi-am dat seama ca omul are o putere deosebita si credibilitate la Bucuresti.

NC: El in momentul ala era vicepresedintele comisiei, al doilea om ca putere in comisia europeana, ulterior a ajuns presedinte, moment in care a predat si lista cu operatiunea Minerva

Anca: Da, a facut vorbire despre ea si Mircea cosma

NC: Operatiunea Minerva, lista de la Bruxelles data de Barosso pt Ponta cu cei care urma sa fim inchisi, inclusiv Nicusor Constantinescu, primarul Constantei, Radu Stefan Mazare si alti lideri care in opinia celor de la Bruxelles nu ne conformam intereselor lor economice si politice, aparam interesul comunitatii.

Anca: Dl Constantinescu, in 2005, intr-una din primele sale conferinte, Traian Basescu a facut o referire la faptul ca Constanta este feuda unor politicieni. Credeti ca a contribuit si Basescu la aceasta evolutie a lucrurilor? Dupa aceea s-a dezvoltat un razboi intre grupul de la Constanta, dvs, Mazare si Basescu. Ulterior dvs ati confirmat spusele elenei udrea despre acele culoare ale justitiei si despre ce facea Coldea.

NC: Intr-adevar primele declaratii pe care presedintele Basescu a spus sa extermine autoritatile din Constanta, asta e declaratie publica pe care a facut-o imediat dupa ce a ajuns presedintele Romaniei. Pt ca dl Basescu a avut cu noi inca din 1992 conflicte majore politice aici la CT. Noi am infiintat aici la Constanta, am fost prima publicatie din Dobrogea, am infiintat saptamanalul Contrast. Eu Mazare, Strutinski am scris articole

NC: Avea tiraje importante, de zeci de mii, nu mi-a fost rusine sa spun ca am vandut ziare si pe strada. Cand ni s-a interzis sa le tiparim la Constanta, le-am tiparit la Slobozia

Anca: De ce acest conflict al dvs cu Traian Basescu?

NC: Noi in Contrast si in Telegraf infiintat in 1992 ce am scris a deranjat mult. E buna intrebarea. Ce a deranjat cel mai mult-cotidianul Telegraf a publicat, eu eram redactor, Strutinki era secretar al redactiei si Radu Mazare, am publicat o lista cu un registru care a fost gasit in biroul primului secretar Marina din judetul Constanta in momentul revolutiei, registru in care scria negru pe alb registru cu membrii PCR carora li se va aproba si li se aproba folosirea in munca securitatii in continuare. Acest registru care era inseriat si unic si care l-am si publicat de foarte multe ori scria negru pe alb la foarte multi dintre directori ce functie aveau in organele de Securitate.

Anca: Era si Basescu pe aceasta lista?

NC – Da.

NC – Inca din 1992 ca si resident, era trecut, avea o rubrica in care scria numele si prenumele calitatea – Traian Basescu era rezident, nu era …

Anca: Mai aveti acest document?

NC – S-au publicat, avea inclusiv ofiterul de serviciu care il coordona si raaspundea, se numea exact locotenent major Dumitru Nicusor. Eu I am luat personal interviu dl general, general la revolutie Dumitru Nicusor, cel care a raspuns de Traian Basescu si informator al Securitatii, agent al Securitatii

Anca: E un process pe rol in legatura cu acest lucru.

NC: E pe alta chestiune care spune acelasi lucru. Daca din 1992 s ar fi luat deciziile cerute de societatea civila, de piata universitatii la care am participat si eu si generatia noastra si Radu Mazare, atunci poate n-am fi ajuns in situatia de acum.

NC: Pct 8 de la Timisoara pe care il cereau inclusiv cei din Timisoara si piata Universitatii, cereau ca cei care au facut politie politica, securisti, informatori sa fie demascati si indepartati din functiile publice,

Anca: Stiti ce pare acum dl Constantinescu- dupa tot ce mi-ati spus, faptul ca Victor Ponta a primit acea lista de la Bruxelles , ca iata exista un razboi cu Traian Basescu, exista aceasta grupare Coldea-Maior care coordonau tot. Pare cumva ca toti erau intr-o intelegere. Ponta cu grupul de la Cluj, cu Dancu, care iata astazi e in conducerea psd, din nou, la varf, cu Coldea, Basescu. Toti erau impreuna …

NC: Aceasta intelegere, aceasta participare a sistemului, asa numitei noi securitati din vechea Securitate e corecta. Ei fac parte din …

Anca: Ponta a ajuns preseditnele psd si cu voturile dvs de la Constanta.

Nc: Am participat ca prim-vicepresedinte al organizatiei judetene psd Constanta impreuna cu presedintele organizatiei Mazare care a si candidat la alegerile din 2010

Traian Basescu – au fost 180 de procese pe baza registrului informator. Acolo la judecatoria, tribunalul Constanta. Foarte multi dintre cei care apareau pe aceste liste normal ca s-au considerat lezati ca le-au aparut numele. In toate cazurile am aratat in registru in original, s-au facut copii , foto copii, si toti au pierdut procesele.

Anca – Basescu v-a dat atunci in judecata?

NC: Este singurul care nu ne-a dat, el stia ca e corecta informatia. Fusese ofiter de Securitate si era in continuare ofiter de Securitate. Dumitru Nicusor era capitan care ce sa vedeti in 1990 imediat ajunge directorul portului Constanta. Apropo de portul Constanta si de faptul ca portul Constanta a fost in permanenta miza lui Basescu si de a coordona direct de la Bucuresti

Anca: Si Radu Mazare si-a dorit la primarie. De aici sa vina conflictul?

NC: Si aici este un conflict pentru ca in permanenta de la functia de secretar de stat pe care a avut o traian basescu in 1992 pana la mom in care a ajuns in pd si a fost inlocuit Petre Roman la maniera pe care o cunoasteti, ca ministru al transporturilor, au facut ca in permanenta sa exista o stare conflictuala, noi fiind proprietarii presei libere din dobrogea, din jud Constanta.

Anca: Asa ati ajuns sa faceti politica? Din acest motiv?

NC: Asa am ajuns, asta I adevarul si in 1994 dupa cum va amintiti am preluat un faliment al soti neptun tv cu licenta, am invatat sa facem si televiziune si am reusit sa facem una dintre cele mai importante televiziuni din Dobrogea. Era pe locul 16 in Romania pana sa fie desfiintata anul trecut. Asa cum a fost desfiintat cotidianul Telegraf.

NC: Vad ca nu a remarcat nimeni ca a disparut un post de televiziune, de aici, de la malul marii din Dobrogea, chiar daca nu m-am ocupat eu in permanenta de activitiatea redactionala , chiar daca nu s-a ocupat Mazare ca a fost primar , el a functionat si a creat o scoala de presa,sunt f multi dintre jurnalisti si operatori din Bucuresti care au facut scoala la soti neptun ct.