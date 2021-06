Forbes scrie că cei doi au o avere de 950 de milioane de Euro.Domnul Cristescu este fercit că, după 16 ani, a reușit să convingă statul român să-i dea fabrica de armament de la Orăștie să se joace cu ea.

Cu 20 de milioane de Euro, frații Cristescu și-au construit propriul loc de joacă pe 88 de hectare. Se joacă de-a generalii și nu doar pe banii lor. Conform wall-street.ro, Arsenal Park Transilvania este co-finanțat prin REGIO - Programul Operational Regional - astfel: 55,33% au fost fonduri europene, aproape 5 procente din investiție au venit de la bugetul de stat, iar restul a fost contributia fraților Cristescu. Singurii beneficiari ai proiectului.

La începutul anilor 90 cei doi frați au plecat în Germania ca să facă bani, dar li s-a făcut dor de casă. Au lăsat în urmă Europa și cu numai 100 de mărci germane și-au deschis un chioșc într-un complex studențesc din Timișoara. SRL-ul le-a adus primul milion de dolari într-un an.

În 1994, celor doi Cristescu li s-a deschis apetitul pentru producție. Cu 1 milion de mărci și-au făcut o fabrică de adezivi pentru gresie și faianță. Ajunși astfel în liga superioară a bussinesului, cei doi au făcut ce face orice milionar român care se respectă. Afaceri cu statul. Învoieli în urma cărora, apoape de fiecare dată, statul pierde.

„Compania de adezivi cumpăra nisip de la o fabrică. Când s-a privatizat ne-am dus şi am cumpărat-o. Atunci am intrat pe piaţa carierelor de nisip şi am aflat care erau concurenţii. S-a mai vândut una, am cumpărat-o şi pe aia. S-a mai vândut o fabrică de argilă, am cumparat-o şi pe cealaltă. Încet, încet am ajuns să cumpărăm ori furnizori, ori beneficiari de-ai noştri din aproape toate ramurile industriale. O parte le-am făcut noi, o parte le-am preluat de la stat, care erau în pragul falimentului şi pe care le-am rentabilizat”, declara Marius Cristescu.

În 1995 frații Cristescu marchează un loc în topul celor mai bogați români. Cumpără pachetele majoritare în 30 de societăți comerciale de stat, de la Fondul Proprietății de Stat, până ajung să dețină peste un sfert din terenul intravilan al Timișoarei. Și, o vreme, cocoțați deauspra muritorilor de rând, privesc cum nimeni nu se atinge de ei.

În 1998, frații Cristescu cumpără cu mai puțin de 240.000 de dolari Tehnolemn, o fabrică cu terenuri de aproape 28 de mii de metri pătrați, clădiri și hale de producție. Într-un an, afaceriștii scapă de o parte din fabrică. Două corpuri de clădire le vând Casei de Asigurări de Sănătate Timiș cu peste 800 de mii de euro, scoțând astfel un profit de peste 200 la sută. Și mai rămân și cu un teren de 8 milioane de euro, asta după ce pun fabrica la pământ. Jurnaliștii de la cetățeanul.net scriu că, în 2004, compania mai avea un singur angajat din cei peste 200. Ani la rând, așa cum dovedesc cu acte jurnaliștii, prin conturile fabricii Tehnolemn s-ar fi plimbat banii Cristeștilor dintr-un buzunar în altul, la adăpostul unor contracte de închiriere.

În 1999, Ziarul de Iași anunță că firmele fraților Cristescu au necazuri. Corpul de control al Guvernului constată grave ilegalități în Complexul Agroindustrial din Timișoara, precum și în procesul de privatizare a unor societăți comerciale din județ. Corpul de control voia să știe și cum au vândut Emil și Marius Cristescu mai multe benzinarii aflate în paragină. Numai pentru cele din Timiș, Petrom ar fi plătit atunci 4 miliarde de lei, iar pentru cele din Caraș-Severin, peste 22 de miliarde.

Experții de la Guvern mai constată și că frații Cristescu ar fi cumpărat ilegal pachetul majoritar de acțiuni la societatea Extraceram SA, fosta fabrică de ceramică din Timișoara, și că există probleme și în achiziția Gastrotim, societatea care deținea controlul pe piața de alimentație publică din oraș. Raportul ajunge la premierul de la acea dată, Mugur Isărescu, care îl citește și-l bagă în sertar. Iar cei doi Cristescu își văd de treabă. Nu ratează nicio afacere și trec cu ușurință de la un domeniu la altul. Astfel ajung din industrie în imobiliare și turism.

În 2002 consemnăm una dintre loviturile de marcă ale Cristeștilor: privatizarea „Turism Banatul”- astăzi Bega Turism SA, cea mai mare firmă de turism din Vestul țării. Despre dedesubturile acestei afaceri scrie cetățeanul.ro, care anunță că, nici până astăzi, procurorii nu au anchetat cazul. Pentru a obține controlul firmei care deținea cele mai cunoscute hoteluri – „Nord” și Timișoara”, plus trei restaurante și alte active, frații Cristescu ar fi plătit 53 de miliarde de lei vechi. La acea dată, societatea avea în conturi peste 45 de miliarde de lei, scriu jurnaliștii.

Afacerile dubioase cu statul le-au adus fraților Cristescu multe dosare penale, dar, rând pe rând, acestea au fost închise de procurori sau rătăcite pe drum.

În spațiul public s-a vehiculat că Marius și Emil Cristescu ar beneficia de protecție în justiție. De notorietate mai sunt și legăturile lor cu politicienii. Sorin Grindeanu, Victor Ponta și socrul său, Ilie Sârbu, ar fi oamenii de casă ai fraților miliardari.