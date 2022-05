"Am avut șansă să trăiesc într-o familie în care există o oază culturală. Pot să spun că sistemul comunist nu m-a afectat. Mi-a provocat foarte mare repulsie comunismul prin propagandă și ideologia lui. Având această atitudine, am zis că eu nu am ce să fac vreo facultate că toate sunt ideologizate. Mă gândeam ce să fac. M-am angajat că simplu muncitor, m-am făcut și eu proletar, am fost foarte cuminte 4 ani până când mi-am dat seama că nu o să pot face mare brânză conspirand. M-am dus în 1987 la facultate, a fost o formalitate, aveam nivelul pentru a intră la foarte multe facultăți.

În facultate m-am ocupat cu aceste lucruri, am înființat ceea ce s-a cunoscut în 1990 că Liga Studenților, ea e înființată în 1987.

Securitatea, am avut un prim contact la metrou (n.r. unde lucra) dar erau verificări de rutină. Când se deschideau niște magistrale, veneau de la Securitate să verifice. Luau niște măsuri de verificare. Eram câțiva mai ciudatei pe acolo, aveam barbă, dar fiind muncitori...am scăpat ușor, după care în 88 când au fost primele arestări, scurte, anchete. Am reușit cumva să supraviețuiesc în libertate și a venit Revoluția care m-a salvat.

M-au prins, aici a fost greșeală mea conspirativă, întâlnindu-l pe Petre Țuțea m-am îndrăgostit de dansul și n-am putut să nu mă duc aproape zilnic. În momentul acela a fost prea mult.

Securitatea nu a fost încântată, din dosar rezultă că era considerată activitate conspirativă. Petre Țuțea era considerat fascist, ceea ce era o prostie. Așa era formulat dosarul. Același pachet de acuzații le-am regăsit în ziarul Scânteia.

Chiar spunea domnul Țuțea la un moment dat, că naționalist eșți obligat la optimism, trebuie să găsești în orice împrejurare soluții pentru a-ti apară țară. Este o mentalitate pe care am dobândit-o din familie. Am avut un mare noroc și un privilegiu să îl cunosc pe domnul Țuțea și alții oameni. Traiectoria mea a fost una firească, m-am așezat pe liniile de gândire națională, conservatoare, această linie e toată configurată având în centru opera integrală a lui Eminescu, în miezul căreia este opera social-politică", a declarat Marian Munteanu la Realitatea PLUS.