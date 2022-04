2,5 milioane de lei ar fi trebuit să dea țara noastră ca să devină acționar al terminalului de gaze Alexandroupolis din Grecia. Afacerea trebuia finalizată la începutul anului 2020, însă cu doar câteva zile înainte, când toate procedurile erau îndeplinite, ministrul energiei, Virgil Popescu ar fi cerut Consiliului de Administrație să voteze negativ, scrie național.ro.

„În 2020, Romgaz a fost implicat în proiectul de la Alexandroupolis și am vrut să fim acționari acolo. Gazul vine lichefiat, se depozitează în depozitul din mare și apoi, la mal, se delichefiază. După care el intră precum un gaz normal pe conducte. România nu ar avea nevoie de delichefiere, pentru că importă, practic, gaze. Noi aveam rezervare de capacitate la Alexandroupolis și eram pe punctul virtual de tranzacționare, unde s-a înscris și Bulgaria. La proiectul Alexandroupolis a votat negativ Consiliul de Administrație, la indicația ministrului Energiei, Virgil Popescu. Au votat negativ și rezervarea de capacitate și intrarea Romgaz ca și acționar la Alexandroupolis cu 20%. Acum trebuie să o facem de la zero și nu mai este loc. (...) Motivația Consiliului de Administrație când a respins proiectul chiar înainte de semnare a fost că piața e complicată, că nu are rost să ne aruncăm în investiții și că este mai bine să ținem banii,” a declarat fostul șef Romgaz, Adrian Volintiru, potrivit national.ro.

Așa că afacerea a fost pierdută. La fel și șansa țării noastre de a câștiga bani frumoși, pentru că, spune fostul director Romgaz, dacă ar fi fost acționar, România putea percepe tarife și dividende. Iar câștigurile ar fi fost pe măsură. Având în vedere și contextul actual, dar și faptul că interconectorul de gaze Grecia-Bulgaria nu este nici măcar aproape de finalizare, România ar fi putut câștiga din exporturile de gaz lichefiat către statele europene care vor să scape de dependența de gazul rusesc. Pe lângă asta, România ar fi avut dreptul să rezerve orice cantitate de gaz lichefiat de care ar fi nevoie.

Țara noastră a ratat această oportunitate, însă bulgarii, care voiau să cumpere același procent din terminalul grecesc, au făcut-o imediat, prin BULGARTRANSGAZ.