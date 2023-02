CULISELE STATULUI PARALEL. Controversele din spatele sistemului HAARP

Cel mai recent a avut loc pe 27 decembrie 2022. HAARP a emis unde radio lungi în continuu asupra asteroidului care trecea pe lângă Pământ, la o distanță dublă față de cea la care se află Luna. Totul a durat 12 ore, iar cercetătorii au vrut să afle astfel detalii care ar putea ajuta în viitor la apărarea Pământului, în cazul în care una dintre aceste roci s-ar îndrepta direct spre planeta noastră. Asteroidul în care s-au tras impulsuri este cunoscut sub numele de 2010-XC15 și are aproximativ 150 de metri lungime. El poate fi periculos, întrucât se apropie deseori de Pământ, iar specialiștii nu exclud faptul că în viitor ar putea lovi planeta noastră.





Managerul de program HAARP susține că după experiment, au primit 300 de confirmării ale transimiilor HAARP de la comunitățile de radioamatori și radioastronomie de pe șase continente.



Rețeaua de antene HAARP este o fostă stație de cercetare militară americană. În prezent are un grup de 180 de antene situate în Gakona, Alaska, ce pot trimite unde radio puternice de înaltă frecvență în și dincolo de atmosferă.



Acestea sunt informațiile oficiale despre sistemul HAARP care este, însă, subiectul multor teorii ale conspirației. HAARP ar fi folosit pentru a controla vremea sau pentru a provoca dezastre naturale, cum ar fi cutremurele, inundații, secete sau urgane, susțin conspiraționiștii. Se vorbește și despre posibilitatea să se creeze găuri în ionosferă, iar acestea să permită penetrarea razelor cosmice nocive.



În plus, potrivit unor teorii apărute în spațiul public, printre obiectivele proiectului s-ar afla

CE SPUN TEORIILE CONSPIRAȚIEI DESPRE SISTEMUL HAARP

- doborârea rachetelor, avioanelor sau sateliților;

- producerea razelor X foarte puternice;

- producerea fulgerelor artificiale în orice punct de pe glob, implicit declanșarea unui incendiu în oricare colț din lume;

- producerea de schimbări climatice şi dezastre „naturale”;

- scanarea solului și a apei la mare adâncime;

- realizarea unui scut antirachetă impenetrabil pentru SUA;

- atacul unor ținte terestre.

SURSA: taifasuri.ro



Zvonurile conform cărora americanii cercetează posibilitatea schimbării climei a alertat Comisia Europeană, care, în 1999, afirma într-un raport că Proiectul HAARP este un real pericol pentru planeta noastră.