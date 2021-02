Procurorii de la DNA Ploieşti susţineau că, în vara anului 2010, în contextul în care pe rolul instanţei se afla un dosar civil ce privea un litigiu între Primăria Sinaia şi trei persoane, concesionari ai unor terenuri, judecătoarea Ruxandra Popescu a acceptat promisiunea făcută de o persoană cu funcţie de conducere în Poliţia oraşului Sinaia de a i se plăti un folos necuvenit în schimbul pronunţării unei hotărâri favorabile.

Potrivit judecătoarei, în ziua în care a fost ridicată de poliție a trecut, fără a se fi administrat vreo probă nouă în dosar, de la calitatea de suspect la aceea de inculpat și a fost propusă pentru arestare preventivă.

Mai întâi, magistratul a fost adus cu mandat la sediul DNA Ploieşti pentru audieri.

,,În data de 22 martie 2016, la ora 06:20, am fost luată de poliție de acasă și dusă cu mandat la DNA- Serviciul Teritorial Ploiești, acuzată fiind că în schimbul acceptării promisiunii de a primi o haină de blană în valoare de 500 de euro mi-aș fi încălcat atribuțiile de serviciu, pronunțând la data de 11 noiembrie 2010 o soluție vădit contrară dispozițiilor legale incidente în urma căreia s-ar fi produs un prejudiciu Unității Administrativ Teritoriale Sinaia în valoare de 220.000 de euro.", a povestit judecătoarea în anul 2019.

Apoi Consiliul Suprem al Magistraturii a încuviinţat arestarea preventivă a acesteia, astfel că dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Ploieşti. Instanţa a respins însă propunerea procurorilor privind arestarea preventivă şi a dispus plasarea judecătoarei sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Nu înainte ca abuzurile să continue.

,,Pe durata anchetei din data de 22.03.2016 până la prezentarea mea în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă, mi s-a interzis accesul la dosar pentru a vedea ce probe au fost administrate și a-mi putea pregăti apărarea. Mi-au fost respinse toate probele solicitate de mine în combaterea acuzațiilor, cu motivarea că voi avea posibilitatea de a le cere în instanță. A fost administrat întregul probatoriu în faza de urmărire penală în rem, deși numele meu fusese menționat încă din primele denunțuri", a explicat judecătoarea într-o scrisoare deschisă adresată colegilor săi.

În decembrie 2017, Ruxandra Popescu a fost condamnată de Curtea de Apel Ploieşti la 4 ani închisoare cu suspendare. Trei ani a durat coșmarul judecătoarei. În 2019 a fost achitată definitiv.

,,Am fost achitată, dar după ce am primit o condamnare în primă instanță și după ce am trecut prin încercarea de a fi subiectul unei propuneri de arestare preventivă. Ce este însă diferit în cazul meu e faptul că, pe baza unui simplu denunț, din poziția de judecător m-am trezit peste noapte în poziția de inculpat, acuzat de abuz în serviciu pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești considerate de procurori ca fiind greșită! Procurorii au putut să trimită o persoană în judecată pentru comiterea unei infracțiuni inventate, bazându-se pe cuvântul unei singure persoane. Atât. Cuvântul unei persoane împotriva cuvântului inculpatului. Asta este suficient să acuzi pe cineva și să îl târăști într-un calvar judiciar.”, se arată în aceeași scrisoare. Ruxandra Popescu este judecător din anul 1996. În prezent lucrează tot la Judecătoria din Sinaia.

Dosarul a fost instrumentat de foștii procurori Mircea Negulescu și Alfred Savu. În 2019, Negulescu a fost pus sub urmărire penală de Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie pentru cercetare abuzivă şi represiune nedreaptă, fiind acuzat că a obţinut denunţuri mincinoase de la două persoane aflate în stare de arest preventiv, pentru a deschide un dosar penal pe numele Ruxandrei Popescu. Cei doi procurori ar fi fost acuzaţi că au trimis-o în instanţă pe judecătoare pentru abuz în serviciu şi luare de mită, deşi ştiau că aceasta era nevinovată.