„Am reușit să fac una dintre cele mai mari exploatații agricole. Am avut aproape 6.500 de angajați și peste 20.000 de persoane care trăiau la un nivel corespunzător. (...)

Nu m-a dat nimeni 10 lei niciodată, nu am luat șpagă în viața mea. Am muncit corect.

Nu am venit să fiu victimă. Victimă e statul român, oamenii aceia care nu au mai primit arenda, bugetul statului care primea sume consistente de la firmelele mele. Averea este un lucru care azi o ai, mâine nu, important este să fii sănătos.

Toată povestea a plecat de la șpăgi. Când îți cere cineva și nu dai...

Vinovații sunt în interiorul țării noastre. Sistemul este un termen gingaș. Sistemul înseamnă niște lucruri aranjate. Se întâmplă lucruri care se demonstrează cu greu. Plângerile mele au fost către ministerul de finanțe, curtea de conturi... etc. Aceste instituții sunt paralizate de ani de zile.

În 2014, firmele mele și, în mod deosebit, partea de producție vegetală, după 3 ani de secetă, au trecut prin criză. A fost un an foarte greu. Am avut un credit la Exim Bank: peste 100 de milioane de lei în 2014 din care achitasem 80 cu banii jos la zi și mai avea 45.Niciodată nu am întârziat, s-a întâmplat acea situație...

Am cerut o refinanțare care mi s-a asigurat că mi se va da. Inclusiv conducerea băncii m-a asigurat. S-a întâmplat că a vrut să discute cu mine în particular în curtea societății. Mi-a spus că are o problemă, cancer, și trebuie să meargă să se opereze. În condițiile astea, plătim noi cei 200 mii euro, acea operație pe creier, am zis. Mi-a spus că vrea banii cash. Am chemat directorul economic. uite ce vrea dl director. Am refuzat, am plecat la București. A doua zi... ședință, mi-a fost refuzat creditul.

Am făcut reclamație la președintele băncii. Am primit scris că s-a analizat într-o comisie de integritate. Cei de la Transoil și Exim Bank discutau despre cumpărarea creanțelor mele”, a explicat Adrian Porumboiu la Realitatea PLUS.