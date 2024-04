Aparatul RMN a fost instalat în Spitalul Sfântul Pantelimon la începutul anului 2022. Însă aprobarea de funcționare a fost dată de ministrul sănătății abia în luna octombrie.



Totuși, fără această aprobare, în perioada martie – septembrie 2022, angajații spitalului ar fi făcut investigații RMN „la negru”, pe așa-ziși voluntari, care ar fi plătit sume cuprinse între 400 și 700 de lei, potrivit surselor cetățeanul.net. În mod normal, un voluntar nu trebuie să plătească și nici să primească un rezultat oficial al investigației cu care să se poată duce la un medic specialist.

Teste de calibrare - răspunsul oficial al celor de la Pantelimon



Deși reprezentanții Spitalului Pantelimon au transmis oficial că testele au fost făcute pentru calibrarea aparaturii, pacienții au folosit rezultatele la medicii specialiști, în sistemul asigurărilor de sănătate, după cum au dezvăluit voluntarii așa-ziselor teste de calibrare pentru ziarul Cetățeanul. Nu se știe în buzunarele cui au ajuns sumele încasate pentru investigațiile RMN.



După apariția informațiilor așa-zișii voluntari au fost contactați de jurnaliștii care au pretins că sunt contabili la stat pentru a afla ce s-a întâmplat.



De la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon vă deranjez, Cătălin Antohe, sunt contabil aici. Cu o rugăminte, doamna *****. Ați făcut în urmă cu doi ani un examen RMN la noi.



-Da.



- Rugămintea mea cea mare, din cauza unei probleme făcute de fostul contabil, nu mai reușim să dăm de chitanța pe care v-am emis-o dumneavoastră. O mai aveți cumva?



-De acum 2 ani, sigur nu…



- Off, am înțeles. Măcar, știți că trebuie să completăm aici cifrele pe coloane. Mai țineți minte cât a costat investigația?



- Nu mai știu… În jur de 700, nu mai știu exact, chiar nu mai țin minte.



-Ați fost cu ea la medicul specialist, după aceea, nu?



-Da.



-Mi-ați putea spune numele, ca să-l contactăm, poate mai apare în documentele dumnealui?



-Nu știu ce să zic… Ar trebui să iau legătura cu el înainte…



- L-am suna noi de la spital, îl sună domnul manager, vedem… Avem problema asta în contabilitate și ne trezim că vine Curtea de Conturi și trebuie să fim cu toate actele în regulă, de aceea vă rugam.



– Da, am fost cu rezultatul la domnul doctor *****, de la Spitalul Militar.



- Am înțeles... Dumneavoastră ați avut aici pe dreapta RMN-ul. Da, pe partea dreaptă. Am înțeles. Deci să notez aici prezumtiv cam 700 de lei, da?



-Da, nu pot să vă dau o suma exactă, a trecut ceva de atunci și n-am...



- Și chitanța nu o mai aveți, nu?



- Nu, sigur, nu.



- În regulă. Dar ați plătit la registratură? Poate mai găsim acolo că am căutat, dar nu... Unde anume ați plătit, la casierie, sau?



-Parcă, da, nu mai știu exact.



Contactată de jurnaliști, Cătălina Stanca, asistenta coordonatoare a Compartimentului Computer Tomograf, de la Spitalul Sf. Pantelimon, a spus că investigațiile ar fi fost făcute gratuit pe voluntari pentru calibrarea sistemului RMN.



„Au preferat să facă niște teste pe oameni care nu au afecțiuni. Au fost găsiți voluntari, au mai fost și colegi de-ai noștri. Au fost destule teste, peste 100 (...) Există o evidență a testelor. Nu s-au încasat bani de la pacienții voluntari, iar aceștia nu au primit rezultatele. Dacă pe teste apăreau diverse probleme medicale, de exemplu o mică hernie, pacienții erau îndrumați la medicul specialist să li se dea trimitere și să repete investigația. Am făcut fișe de acord, pentru consimțământ, pe care voluntarii le-au semnat. Fișele nu au fost semnate și parafate de medici, pentru că asta se face doar în momentul în care pacienții sunt internați. Mie mi s-a părut normal…”, a explicat Cătălina Stanca.

Șefa Compartimentului CT a recunoscut însă că pe aceste fișe nu s-a menționat că investigațiile sunt probe pentru calibrarea aparatului RMN și nici că pacienții sunt voluntari. În schimb, femeia a confirmat că aparatura RMN nu era autorizată la momentul efectuării așa-ziselor teste de calibrare.



Specialiștii spun, însă, că testele pentru calibrare nu se fac pe pacienți, ci prin intermediul unor programe-fantomă, care simulează investigațiile pe oameni. Abia după obținerea autorizației de funcționare, spitalul poate face câteva teste.



De cealaltă parte, managerul Spitalului Sf. Pantelimon a susținut exact opusul: că sistemul RMN trebuie testat pe voluntari: „Datorită particularităților scanerelor de tip IRM, este NECESARĂ și OBLIGATORIE TESTAREA riguroasă pe voluntari, de către medicii de radiologie și imagistică medicală cu atestat IRM a aparatului și a antenelor sale, ÎNAINTE de începerea activității pe pacienți reali.” a transmis Bogdan Socea, managerul spitalului, pentru ziarul Cetățeanul.