CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, la Realitatea PLUS: ”Băsescu a creat echipa Coldea-Kovesi”

Fostul politician este de părere că Traian Băsescu este antrenorul care a făcut echipa Koveși-Coldea.

”Uniunea Europeană, nu doar prin gura lui Timmermans, a spus întotdeauna: așteptăm peștii mari. Adică, arestați, arestați, dar arestați-i și pe ăia grei. Eu am fost în situația asta și nu am vorbit despre procesul meu. E o chestie personală, nu poți să te plângi de ce ți se întâmplă. Ai pierdut, plătești, în politică. În Evul Mediu, când pierdeai în politică, ți se tăia capul.

Traian este cel care știe cel mai bine. El spune ce a trăit, el a făcut parte din echipă. El a creat echipa. El este antrenorul care a făcut echipa Koveși-Coldea. De ce acum? Poate vrea să se spele. Habar nu am. Vrea să se spele, vrea să le arate pisica, nu sunt sigur. Nu sunt foarte atent la această grupare... eu îi spun mafiotă. O grupare care a încercat să impună o anume direcție și uite că a reușit pentru o vreme. Din fericire, am reușit să ne mai mișcăm în ultima vreme”, a declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.

Reacția sa vine după ce Traian Băsescu a acuzat faptul că niciodată Bruxellesul nu era mulţumit de numărul de condamnări şi anii de închisoare. ”Olandezul Frans Timmermans şi Procurorul Şef Kovesi, deveniţi legende Europene anticorupţie presau sistemul să furnizeze dosare şi arestări. Cei doi livrau zilnic dosare, multe din ele contrafăcute, la fabricile de înscenări de la Ploieşti, Braşov, Oradea, Constanţa, Bucureşti”, spunea Traian Băsescu acum câteva zile.