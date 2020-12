„Culisele puterii”. Miron Mitrea: „Avem un guvern, o coaliție, am terminat cu criza. Nu va fi și o guvernare liniștită, fiind patru partide”

„Este bine. Chiar daca nu a fost toata lumea constienta, noi am fost intr-o criza politica continua de la caderea guvernului Dăncilă. A fost șchiop de prin iulie anul trecut si a venit un guvern sprijinit de PMP, de USR cateodata, deci a fost un guvern minoritar... (...) Faptul că acum avem in sfarsit un guvern cu o majoritate formata ne-a creat o normalitate pe care nu am mai avut-o de un an de zile. știm că e Florin Cîțu nominalizat, daca ramane. (...) nu ma astept la nimic special. (...) Avem un prim-ministru, avem o coaliție, am terminat cu criza, probabil ca Orban maine devine președinte la Camera Deputaților. Este important că PNL va pune mâna și pe Cameră, și pe Senat.

Faptul ca e o coalitie cu patru partide ne arata ca nu va fi o guvernare linistita”, este de părere Miron Mitrea.

UDMR ne arata ca stie sa negocieze. Vor renunta la funcția de șef al Senatului în favoarea unui minister important. Și-au luat Mediul, care e cel mai important minsiter. (...) Este o zona nu prea inteleasa de marele public, de jurnaliști, nu sunt foarte multe scandaluri despre zona mediului. (...) Poluarea e un scandal bun. (...) Abia acum a venit un partid destept, care a cerut acest minister, plus Ministerul Dezvoltarii, ei urmand sa faca politica in cele mai sensibile zone - in administrația locală și mediu, unde sunt foarte multe cerute de la comisie (Comisia europeană - n.red.). Bravo, UDMR!”, a conchis Miron Mitrea, la „Culisele puterii”, duminică seară.