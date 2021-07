Comisia Europeană a adoptat joi, 8 iulie, o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență al Croației. Acesta este un pas important în vederea plății de către UE a unor granturi în valoare de 6,3 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), potrivit unui comunicat al forului comunitar.

Finanțarea va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Croației.

„Comisia Europeană a decis să dea undă verde planului de redresare și reziliență al Croației. Cu 6,3 miliarde de euro, Croația va fi cel mai mare beneficiar al Mecanismului de Redresare și de Reziliență în comparație cu dimensiunea economiei sale. Planul de redresare al Croației va sprijini măsuri cruciale care vor contribui la construirea unui viitor mai verde și mai digital pentru toți cetățenii croați. Printre acestea se numără reforme și investiții pentru promovarea eficienței energetice, a mobilității durabile, a unei mai bune conectivități, pentru consolidarea digitalizării sectoarelor public și privat și pentru creșterea eficienței sistemului judiciar. Vom fi alături de Croația la fiecare pas pentru a ne asigura că proiectele prezentate în acest plan sunt realizate integral“, a declarat, joi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

