Este criză majoră de vaccinuri pentru copii. ROR, serul care apără împotriva a trei boli – rujeolă, oreion și rubeolă, lipsește din cabinetele medicilor de familie.

Nici vaccinul antitetanos nu poate fi administrat. Medicii de familie spun că de vină sunt si Ministerul Sănătății, si reprezentanții depozitelor de medicamente.

Copiii din România trebuie să primeasca 2 doze de vaccin ROR – prima, la 12 luni, iar a doua, la 5 ani. Problema este că, de mai mult timp, medicii de familie se plâng că nu au cu ce să îi vaccineze pe cei mici.

"La mine in cabinet nu avem tetraxim, nu avem NMR, adică vaccin pentru 1 an, 5 ani; vorbesc de trivaccinuri rujeola-oreion-rubeolă, că tot ne-am confundat cu epidemie de rujeola; si nu avem vaccin tetraxim care este adresat vârstei de 6 ani și este o problema", declară pentru Realitatea PLUS medicul de familie Valeria Herdea.

Povestea se repetă și în cazul vaccinului antitetanos, care nu este disponibil în cabinetele de medicină de familie de ani buni. Și serul antitetanic, cel care este administrat adulților în spitale, lipsește în mai multe unități sanitare. Se găsește însă în farmacii la prețul de 70 de lei doza.

Vinovați de această situație sunt cei de la depozite, dar și cei din Ministerul Sănătății, spun medicii de familie.