”În viitor, trebuie folosită o abordare precaută de la început, astfel încât să se presupună că o boală respiratorie s-ar putea răspândi de la om la om dacă nu s-a dovedit contrariul”, scrie în raport. Deși raportul nu examinează originile SARS-Cov-2, acesta critică, în schimb, autoritățile chineze și OMS pentru că le-a luat prea mult până să-și dea seama că virusul se răspândea printre locuitorii din Wuhan și să emită avertismentul că se răspândește de la om la om, relatează HotNews.ro.”În viitor, trebuie folosită o abordare precaută de la început, astfel încât să se presupună că o boală respiratorie s-ar putea răspândi de la om la om dacă nu s-a dovedit contrariul”, scrie în raport.

Analiza în cauză a fost realizată de experții din Comisia Independentă pentru Starea de Pregătire și Răspunsul la Pandemie, la cererea OMS, și dă lecții folositoare pentru următoarele pandemii cu care omenirea s-ar putea confrunta în următorii ani. În plus de asta, ea face chiar și un set de recomandări de reformă, inclusiv în privința OMS.



Printre recomnadări se numără și un nou tratat, care să prevadă înființarea unui Consiliu Global pentru Amenințări contra Sănătății, dar și sporirea puterii OMS de a investiga și publica informații despre boli fără aprobări guvernamentale. Totodată, se are în vedere finanțarea unui Fond Internațional pentru Pandemii (IPFF) cu 5-10 miliarde de dolari pe an și 50-100 de miliarde de dolari în caz de urgență.



”Comisia recomandă o transformare radicală, menită să asigure angajamente de cel mai înalt nivel pentru noul sistem, pe care cetățenii să se bazeze pentru a-i menține sănătoși și în siguranță”, spun co-președinții comisiei care a elaborat raportul, fostul premier neo-zeelandez Helen Clark și fostul președinte liberian, Ellen Johnson Sirleaf.



Comisia este foarte critică și în privința Regulamentelor Internaționale de Sănătate, singurele instrumente legale în caz de epidemie.

”Așa cum sunt ele făcute, mai degrabă limitează decât să permită o acțiune rapidă. Dacă restricțiile de călătorie ar fi fost impuse mai repede și în mod mai extins, ar fi existat o inhibare serioasă a rapidei transmisii a virusului. Trebuie să realizăm că trăim în secolul XXI, nu în Evul Mediu”, a spus Clark într-o conferință de presă.



În plus de asta, Comisia a criticat OMS pentru că nu a declarat epidemia cu Covid-19 o situație de urgență internațională până pe 30 ianuarie și asta în condițiile în care pandemia a fost declarată oficial abia pe 11 martie.



Cele mai puternice critici s-au îndreptat, însă, în direcția țărilor bogate din Europa și America de Nord pentru că au ”irosit luna februarie din 2020” prin inacțiune, ceea ce a dus la ”lună pierdută în care multe țări ar fi putut să ia măsuri pentru limitarea răspândirii Sars-Cov-2 și să prevină catastrofa globală din sănătate și economie”.