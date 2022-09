Mihai Cristian a fost admis la programul de master în urma concursului de admitere, care s-a desfășurat în luna iulie. Ulterior, în august, a semnat cu USM contractul de studii. Pe 12 septembrie, politicianul e fost prezent la primele cursuri. În tot acest răstimp, nimeni nu a pus la îndoială valabilitatea buletinului de identitate moldovenesc deținut de Mihai Cristian. Pe 13 septembrie însă, peste noapte, rectorul USM, Igor Șarov, a semnat ordinul abuziv. Despre aceasta a anunțat Mihai Cristian într-o intervenție LIVE pe YouTube și Facebook.

„Se împuternicește doamna profesor Otilia Dandara, prin prorector, să efectueze cercetarea de caz cu privire la legalitatea documentațiilor prezentate de către domnul Mihai Cristian la încheierea contractului din 22 august, cu privirea la formarea profesională”.

Mihai Cristian a fost informat despre existența acestui ordin de către prodecanul Facultății de Relații Internaționale și Științe Politice și Administrative, Natalia Putina. Încercând să justifice decizia ilegală a rectorului, aceasta a făcut referire la un document, care chipurile ar fi fost expediat universității de către Agenția Servicii Publice – instituția care a eliberat buletinul de identitate moldovenesc pe numele Mihai Cristian. Potrivit Nataliei Putina, autoritatea ar fi anunțat conducerea USM despre faptul că acest document nu este valabil. Ea a refuzat însă să-i prezinte politicianului pretinsa înștiințarea a ASP.

“M-a mințit. A zis ca a venit o hârtie de la ASP. A venit un ordin de pe undeva ca să se pregătească un alt abuz la adresa mea. Cică buletinul meu nu ar fi valabil. Am trecut toate etapele procesului de admitere, am respectat toate condițiile, iar acum buletinul meu moldovenesc deja nu este valabil. Și au dat un ordin ca să mă exmatriculeze. Vă dați seama, a doua zi după ce am început masterul, au început să facă cercetări. Voi înțelegeți ce disperare e?”, a declarat Cristian Rizea pentru realitateadinmoldova.md.

Mihai Cristian a declarat că va acționa în judecată USM. În același timp, va frecventa cursurile în cadrul programului de masterat „Studii în Securitate Națională”.

„Am un contract cu voi, ați acceptat banii de la mine. Vă dau în judecată. Cum e posibil? Voi intra cu forța la toate cursurile, ca să vedeți ce abuzuri se fac. Nu sunt lăsat să duc programul de master la final”, a mai spus Cristian Rizea.