„Am aflat că cei din AUR vor să se implice la fel cum au facut-o în România. Aici părerile sunt împărțite. Am fost invitat de veteranii de razboi la un miting de protest în fața prefecturii.

Au fost acceptate de Comisia centrală electorală 53 de partide pentru a candida la alegerile parlamentare, printre care și AUR”, a declarat, Cristian Rizea, joi, în exclusivitate, la „Culisele statului paralel”. Fostul deputat a dezvăluit și că i s-a propus să candideze la viitoarele alegeri, programate pentru 11 iulie 2021, după ce Maia Sandu a dizolvat Parlamentul, în 28 aprilie 2021.

„Dintre aceste 53 partide politice, am primit deja de la trei formațiuni politice propunerea pentru a candida, pentru că am luat această decizie când am ieșit din penitenciarul 13 și după ce am fost victima acestrui sistem abuziv, mafiot din justiție condus încă de Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc.

Dintre cele 53 de partide, pot să spun că jumatate din ele sunt sub influența lui Dodon și jumătate sub influența lui Plahotniuc. Ce au facut cei doi care au stăpânit Moldova de 10 ani încoace? Și-au creat aceste formațiuni mai mici pentru a controla votul, pe veterani i-au disipat în ONG-uri, i-au disipat”, a mai dezvăluit Cristian Rizea.

Despre cum este văzută Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la Chișinău, acesta spune că destul de mulți sunt de părere că formațiunea ar fi sub influența Rusiei, a Estului.

„Într-adevăr este o surpriză. Toată lumea este familiarizată deja cu rezultatul lor in România. Aici, părerile sunt împărțite. Totuși, marea majoritate, am avut discuții chiar azi cu veteranii, care mi-au zis ca toată lumea are părerea că AUR se află sub influenta Rusiei ,ca ei ar fi de fapt sub influențe din partea de Est”, a afirmat Rizea.

„Fac o dezvăluire, unul dintre liderii care acu mse află într-o încăpere alăturată, unde sunt acum, după mitingul veteranilor... Nu vreau să-i dezvălui numele, dar va ști persoana respectivă despre cine e vorba.

Doamna Șoșoacă l-a sunat pe unul dintre acești lideri, care e aproape de mine, intr-o alta incapere l-a sunat pentru ca acestia să ofere sprijin pentru AUR”, a dezvăluit Rizea.

Despre Diana Șoșoacă, Cristian Rizea susține că aceasta ar fi foarte interesată să obțină AUR acest sprijin și că AUR ar dori să influențeze alegerile în favoarea intereselor din Est, și nu pro-europene, pentru care pledează președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Cred că ea e foarte interesata ca sa obtina acest sprijin. Acum depinde cum ar vrea sa-l folosească, contra sau... Pentru că ea a ajuns cunoscuta ca vector de imagine al AUR. (...)”, a spus Cristian Rizea și a mai dezvăluit o informație despre George Simion.

„La un moment dat, George Simion a acuzat ca pe mine ma tine Igor Dodon aici când el nu a putut intra în țară. A spus atunci ca Dodon îl protejeaza pe Rizea, dar pe mine nu ma lasa. Nu, nu este adevărat și sper că s-a convins și G. Simion că nu este adevărat. (...) Am aflat ca anul trecut s-a facut o tabara de pregatire militara, in Harghita, Covasna unde au participat câțiva din Transnistria. Au fost oameni destul de mulți, ca un fel de grupare paramilitară. Eu am această informație, că George Simion a fost acolo, în aceasta tabara”, a mai spus fostul deputat.

Cristian Rizea a sugerat că interesul AUR ar fi de fapt să influențeze alegerile în favoarea Rusiei, „interesul este ca sa i se faca rau Maiei Sandu”.

„Aici, orice formatiune politica vine si este acceptata se află sub influența ori a lui Plahotniuc, ori a lui Dodon”, a afirmat Rizea.

„Am spus, la 30 de ani de la independenta Republicii Moldova, cetatenii moldoveni au o singura sansa: să voteze forțe pro-europene, de a da un parlament pro-european, în sprijinul Maiei Sandu, sa puna Moldova pe drumul catre Europa. E singura șansă să se dezlipească de trecut. E un moment de cotitură pentru Republica Moldova. Dacă acum nu se va înțelege acest aspect, se pierde tot”, a concluzionat Cristian Rizea, joi seară, la „Culisele statului paralel”, de la Realitatea PLUS.