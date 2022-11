„Sunt mulți acoperiți inclusiv în presă. Au mai rămas din divizia celor de atunci care au făcut parte din statul paralel de la începuturile lui. În seara asta vom dezvălui unul care a stat foarte mulți ani cu capul la cutie. Dețin foarte multe dovezi. E la un alt post de televiziune. E vorba de B1 TV. Este un personaj de care eu nu am apucat să vorbesc. E pregătit în volumul doi din Spovedania lui Rizea. Este și acum la B1. Are niște conturi, a trecut de la rucsac. Am spus eu ceva vreodată fără probe? I-am trimis pe mulți în afara politicii prin dezvăluirile pe care le-am făcut. (...)”, a spus fostul deputat Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.

Acesta spune că în România este în continuare statul de tip mafiot. „Revenind la acoperiții din presă... Să ne întoarcem în 2009, că au fost alegeri prezidențiale. În momentul acela, Mircea Geoană era candidat și avea posibilitatea să se exprime public. E vorba de B1. Acolo e Sorin Oancea. Este ofițer activ al Serviciului de Informații al României. Este un om în presă cu o poziție importantă în serviciile secrete. O spun că este o chestiune gravă”, a mărturisit Cristian Rizea.

Întrebat despre probele pe care le are, fostul deputat a spus: „Practic, eu fac un autodenunț în direct pentru cei din instituțiile statului. Eu am o relație aparte cu serviciile și vin în fața poporului român, este ziua României peste câteva ore, le mulțumesc celor care mi-au dat mesaje.

În 2009, Serviciul Român de Informații m-a folosit, respectiv George Maior. Am recunoscut că am fost un om al SRI în politica din România. Eu am venit în această zonă și am povestit de când. Încă de când am terminat armata am fost racolat de Marin Ionel. Am crezut că fac asta pentru a-mi servi patria. Eu chiar am crezut în acest ideal, să fac anumite lucruri în politică, să mă dedic total pentru interesul național.

Îmi asum ce spun. Pentru prima dată voi spune că nu întâmplător am fost lângă Mircea Geoană în cercul zero. Eu și încă vreo 2-3 persoane. Incluziv vacanțele la Monaco, poze cu familiile. rolul meu a fost să-l monitorizeze pe Mircea Geoană. Pentru că sistemul care m-a folosit, cum l-au folosit și pe Liviu Dragnea, în acel moment am fost practic plantat de Maior la sediul din Jandarmeriei, acolo la pădure, unde avea biroul, iar dânsul avea interesul pentru că atunci s-a realizat o echipă în care și-au dat mâna Predoiu, Maior, Coldea. Scopul era ca Traian Băsescu să câștige al doilea mandat. Oancea era foarte apropiat de Traian Băsescu. Conducea corpul operativ, totul trecea prin mâna lui Oancea. O să-i aduc aminte de niște întâlniri, cu Cristian Burci, și el ofițer activ în Serviciul de Informații Externe (SIE)”.

În cadrul emisiunii a fost sunat și Sorin Oancea pentru un punct de vedere. „Nu am ce replică să dau la așa aberații. Nu putem vorbi. Nu avem ce vorbi”, a spus Sorin Oancea la Realitatea PLUS.

„Era frumos să-i amintesc de întâlnirile cu Cristi Burci, îmi pare rău că a închis telefonul”, a spus Cristian Rizea.

Acesta spune că Traian Băsescu știa de centrul de comandă zero: „Cum să nu știe. Sunați-l pe Dan Voiculescu să confirme. De ce credeți că a scăpat de el? l-a dat afară degeaba? A aflat că e ofițer și i-a dat viteză. A luat-o pe Laura Țițirigă, care și ea e acoperită. Și a fost nașa lui Nicu Bănicioiu. Vă amintesc faptul că Ponta era parte a acestui grup. Ei jucau pentru Băsescu. Eu aveam rolul să-l monitorizez pe Geoană, iar Ponta ținea relația cu presa lui Băsescu”, a mai dezvăluit Cristian Rizea.

Referitor la faptul că alegerile din România sunt făcute în laboratoare, fostul deputat a răspuns: „Eu eram direct sub îndrumarea lui Maior. Trasase linii. El era pe zona de presă. El gestiona relația cu mass-media. Ponta a fost un trădător de la început. Atunci s-au spus multe referitoare la faptul că Ponta l-a trădat pe Geoană. Cu buchetul de flori... că eram acolo la dezbaterea cu Turcescu.

În primul rând, cine i-a dat paza. A apelat la mine Mircea Geoană. Ce a făcut atunci: m-a rugat personal: a spus nu mai am încredere în SPP, era al doilea om în stat și m-a rugat să-i dau oameni de pază. Am apelat la niște prieteni, i-am dat niște băieți care fuseseră în legiunea străină. Și stăteau după el și după soția lui, căreia i se pusese la cale un accident. l-a luat valul, ăsta e adevărul, a greșit, nu s-a dus la saună. Nu e un tip riguros. Eu cred că și am înțeles că Sorin Ovidiu Vântu a jucat la două capete. Era în ambele combinații”.

Cristian Rizea a fost întrebat dacă are probe: „Eu am fost la multe dintre aceste întâlniri și le țin pe foarte multe pentru volumul doi „Spovedania lui Rizea”, așa cum ați văzut în prima carte lansată. Mai am în arhivă fotografii pe care le pun la dispoziția publicului.

Ei țineau legătura și ne întâlneam, o să vă arăt și casele conspirative unde ne întâlneam. Am avut interacțiuni puține cu Oancea, profesionale cum s-ar spune. Eu nu am avut prietenii. E obligația mea să spun că am luat-o pe drumul acesta al sincerității cu toate riscurile la care mă supun.

El este încă la soldă. Nu se cunoaște acest lucru, dar este o incompatibilitate cu calitatea de asociat la un post de televiziune.

Oancea este bine relaționat cu Marian Hapău. O confidență pe care mi-a făcut-o Burci: dosarul pe care îl are a fost făcut la ordinul lui Hapău. Cunoaște foarte bine zona de rezerviști. Dar îi transmit că Sorin Oancea este ofițer activ în continuare la serviciul de informații externe. Mai mult, vreau să știți că eu am vorbit cu Băsescu de 2 ori la telefon de când sunt la Chișinău. Interesul a fost ca Traian Băsescu să ia al doilea mandat. Știți celebra sufragerie: și-au dat mâna SRI și SIE”.

„Ce ne doream: să accedem în funcții. Și vin și banii după aia. Ce e așa greu de înțeles. Din păcate, și astăzi se întâmplă la fel”, a mai spus Cristian Rizea, în exclusivitate la Realitatea PLUS.