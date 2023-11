Cristian Popescu Piedone și-a motivat decizia de a demisiona din funcția de președinte executiv al PUSL, anunțată pe grupurile interne din partid, invocând neînțelegeri privind calea de urmat. În același timp, el a anunțat că va rămâne membru al PUSL până la încheierea mandatului de primar al Sectorului 5. Demisia de la șefia partidului și mesajele transmise de Cristian Popescu Piedone către colegii din PUSL vin după ce Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat că susține în continuare candidatura Gabrielei Firea pentru un nou mandat la Primăria Capitalei și salută reîntoarcerea sa în funcțiile de conducere din partid.

„Vreau să stabilim o regulă. Sunt comunicatorul numărul unu al partidului, cu sau fără voia dumneavoastră. V-aș ruga ca începând de mâine să înțelegeți că este o disciplină de partid. Dacă mă acceptați bine, dacă nu iarăși bine. Eu am să pot să comunic, dacă comunicați peste mine, am onorarea și curajul să vă contrazic și să vă spun că nu este comunicatul meu. Ca președinte de partid azi în funcție, eu sunt cel care comunic exterior…de susținere a unui candidat, de nesusținere, de mers la un marș, de nemers la un marș. Sunt singurul care pot să comunic sau să desemnez.

Președinții, copreședinții, alți președinți din conducerea colectivă a acestui partid mă vor consulta. Nu vreau dictatură, vreau colegialitate. Nu pot fi întrebat la ceas de seară ce a comunicat x și eu să nu știu. Am salvat aparențele că nu știu spunând că așa trebuie să fie. Dar pe viitor, ce nu știu, vă voi da cu bâta în brazdă...

O seară bună vă urez și de acum încolo tot ce am de comunicat vă voi comunica verbal. Eu nu am nevoie să-mi ia cineva fața. Puteți să o luați, eu nu am nevoie de față. Am nevoie de spate ca să vă susțin fața voastră. Dar nu pot să știu când vă susțin fața voastră să nu știu că trebuie să vă susțin. O seară bună”, a transmis Cristian Popescu Piedone, luni seară, într-un mesaj audio către colegii din partid, difuzat de Realitatea PLUS, marți, la Culisele statului paralel.

Într-un nou mesaj transmis marți dimineață, Cristian Popescu Piedone și-a anunțat demisia din funcția de președinte executiv al PUSL, rămânând „simplu membru al acestui partid”.

„Am citit cu atenție mesajul scris de domnișoara Serin Hussin. Vreau să vă spun că l-am lecturat de cel puțin 2-3 ori. Dacă aseară am dat un mesaj prin care am lezat pe cineva și ați considerat că sunt o paria a acestui partid, îmi cer scuze. Cum îmi cer astăzi scuze eu, aș dori ca și cei care au conceput acest mesaj să-și ceară și ei scuze. Nu mă caracterizează… Oricum, le mulțumesc celor din PUSL pentru că au spus că ocuparea funcției de primar la Sectorul 4 și ulterior la Sectorul 5 se datorează PUSL, unei simple liste. N-am nici vanitatea, nici preamărirea de care se spune în acest mesaj și o pot demonstra prin umilința mea. A rămâne un simplu membru al acestui partid pe care n-o să-l trădez. Astăzi îmi dau demisia din funcția de președinte executiv”, a mai transmis Cristian Popescu Piedone într-un al doilea mesaj audio către colegii de partid, marți dimineață, difuzat de Realitatea PLUS, marți, la Culisele statului paralel.

„Las capetelor luminate din acest partid, doamne și domni, să-l conducă fără vanitate și fără preamărire. Nu m-a jignit nimic mai mult decât atunci când vrei să construiești și să faci ceva, să fii acuzat. Da, conducerea e colectivă, corect și nu mi-am asumat eu să fiu un conducător, dar răspunderea este nominală. Dacă răspunderea e colectivă, atunci când răspundem, răspunderea se împarte tot în nominal.. în colectiv toata lumea e... nu știe ce s-a întâmplat nimeni. Nu vreau să vă plictisesc.

Important este că, de astăzi eu, Cristian Popescu, las conducerii partidului dreptul de a alege unul mai bun, eu fiind de astăzi un simplu membru de partid, care voi răspunde la chemările partidului, la acțiunile lui, ca toți membrii de partid.

Dumnezeu să ne dea sănătate tuturor și vă mulțumesc pentru încrederea acordată... Zi bună”, și-a încheiat Cristian Popescu Piedone un alt mesaj audio către colegii din partid, difuzat de Realitatea PLUS, marți, la Culisele statului paralel.

PUSL a anunțat, luni, că o susține în continuare pe Gabriela Firea pentru mandatul de Primar General al Capitalei.

"PUSL salută decizia PSD de a constata revenirea Gabrielei Firea în funcțiile deținute, după ce suspendarea de 4 luni a expirat. Ea este din nou vicepreședinte al partidului și conduce organizația de București-Ilfov. Totodată, vrem să spunem că bucureștenii au nevoie de Gabriela Firea din nou în fruntea Capitalei si PUSL reiterează susținerea pentru candidatura la un nou mandat al Gabrielei Firea. Bucureștenii au nevoie de reluarea proiectelor sociale și de infrastructură pe care le-a inițiat în primul său mandat și care au fost blocate de actualul edil Nicușor Dan," a declarat la Realitatea Plus Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Comunicatul a fost transmis luni, când PSD a decis expirarea suspendării Gabrielei Firea și revenirea acesteia în funcțiile de președinte al PSD București și prim-vicepreședinte al PSD, la nivel național.

Gabriela Firea a fost suspendată din funcțiile din PSD în urmă cu patru luni, în ședința Consiliului Politic Național, după scandalul „Azilele groazei". Marcel Ciolacu a declarat atunci că nu există autosuspendare în statut, de aceea s-a şi supus la vot această măsură.