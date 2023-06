Cristian Popescu Piedone s-a întors la Primăria Sectorului 5 în calitate de primar.

„M-am întors. Am fost la odihnă, am fost la o pensiune. M-am odihnit, nu am dormit în viața mea atât, în afară de munca pe care trebuia să o prestez, aveam nevoie și noi de evidențieri, o permisie, la sfântul așteaptă (…) la orice abatere erai sancționat. M-am odihnit, mi-am pus gândurile în ordine, nu am renunțat însă la luptă”, a declarat Cristian Popescu Piedone, marți.

„La ultima mea acțiune în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție am spus că «mai sus decât dumneavoastră nu există decât Dumnezeu. Credeți, sau nu, dumneavoastră ne puneți să jurăm pe Biblie, dumneavoastră jurați pe Biblie la depunerea jurământului (…) unii cred și unii ne facem că noi credem în Dumnezeu». Le-am explicat Înaltei Curți că nu doresc nimic decât dreptate. Dreptatea, dacă nu o făceau ei, nu mai avea cum să o facă nimeni”, a mai declarat Piedone.

„Ca atribuții, cred că îmi voi păstra doar Casa de Căsătorii, să căsătoresc mulți tineri, să mă încarc cu energia lor, și curățenia. Restul, voi delega toate competențele către minunații bravii mei viceprimari, să simtă și ei responsabilitatea semnăturii, eu îi voi coordona (…) acolo unde vor deraia, voi interveni. Sunt primar, sunt ales, și vreau să demonstrez oamenilor că nu i-am dezamăgit”, a mai declarat Cristian Popescu Piedone.