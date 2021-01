Cristian Oancea, manager Spital "Victor Babeș" Timișoara: "Trebuie să punem în balanță ce ne dorim: să trecem prin boală și să riscăm să rămânem cu sechele sau să ne vaccinăm?"

"Deja fac o saptamana de la vaccinare. Nu am avut nicio reactie adversa nici eu,nici colegii mei in afara de o usoara durere la locul inocularii, ce a trecut in cateva ore. Avem un vaccin sigur in acest moment", a spus medicul.

Potrivit acestuia, vaccinul are o eficienta de peste 90%, iar - dupa cate se stie pana in prezent - persoanele care se vaccineaza pot dezvolta boala,vor face o forma usoara a ei.

"Devenim imuni dupa 12-14 zile de la vaccinare, depinde de fiecare dintre noi. Trebuie sa punem in balanta ce ne dorim: sa trecem prin boala si sa riscam sa ramanem cu sechele dupa boala, sa nu mai existe paturi in spital sau sa ne vaccinam? Daca lumea e bine informata, va lua decizia in cunostinta de cauza. Vaccinarea e calea cea mai sigura in acest moment", a mai spus managerul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara.

Cristian Oancea sustine ca rata de vaccinare in cazul spitalului de la Timisoara a fost de 90%: "Nu au refuzat vaccinul colegii (sa se vaccineze - n.r), dar au existat cazuri cu ceva cormobiditati la momentul vaccinarii. Se vor vaccina in perioada urmatoare".

Cat priveste testele rapide aantigen, medicul a precizat ca sensibilitate si eficienta acestora este de 90%, iar marja de 10% se refera la un diagnostic de tip fals pozitiv sau fals negativ.

"La 7,8 chiar si 9 zile de la un contact cu o persoana pozitiva pot sa apara primele simptome. Conteaza unde este recoltat testul pentru ca mediul de recoltare poate interfera cu rezultatul. Testul PCR are eficienta de 100%", a aexplicat acesta.

Cat ii priveste pe copii, Cristain Oancea a subliniat ca campania de vaccinare vizeaza categoria de varsta 16+ .

"S-au efectuat studii pentru actegora de varsta12-16 ani. In prezent se asteapta rezultatele. Copii sunt purtatori sau asimptomatici sau simptomatici pana acum. De vazut ce se va intampla in cazul noilor tulpini", a mai spus managerul Spitalului de Boli Infectioase de la Timisoara.