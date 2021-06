"În loc să ne vedem de treabă, stau să răspund la toate prostiile lansate de PSD legate de a patra respingere a PNRR. Este un fake news total. Vorbim de niște observații pe costuri. După ce am citit (observațiile Comisiei Europene – n.r..), am zis „It’s doable”. Nu este nimic dramatic acolo. La nivelul de muncă și de ambiție, nu uitați că România are al șaselea plan de reziliență din UE, după mari puteri, mari țări ca Italia, Franța, Polonia și Spania, Grecia.

Vorbim de o procedură fără precedent în UE. Este ceva nou și pentru noi și pentru Comisia Europeană, în care trebuie să faci toate costurile exacte. Adică nu lansezi ca la fondurile europene – "Domne’, da-mi 200 de milioane pentru IMM-uri". Lansezi proiectul. Cine scrie proiectul trebuie să justifice (...) Aici, statul membru trebuie să facă toate costurile clare de la început. Așa ceva este fără precedent. Vorbim de 29 de miliarde de euro. Ar fi fost uimitor că cei de la Comisia Europeană, care au observații pe proiectele astea de lucrăm permanent, să nu aibă observații pe 29 de miliarde de euro", a spus Cristian Ghinea, într-o dezbatere pentru HotNews.ro.

Potrivit ministrului Investițiilor, nu este nimic neobișnuit în observațiile legate de PNRR venite de la Comisia Europeană.

"Singura chestie neobișnuită este că avem o Opoziție isterică din partea PSD. Nu există niciun alt stat membru în care Opoziția să publice capturi de ecran de la conferințele cu Comisia (...) cu fake news-uri unul după altul. Este a patra oară când Marcel Ciolacu personal anunță că PNRR a fost respins. De câte ori se mai poate da acest fake news-uri? PNRR nu a fost respins. S-a spus înainte de a fi depus că a fost respins. Pe procedură, pe Regulament, articolul 19 spune așa: statul membru depune, Comisia poate să ceară clarificări, statul membru răspunde la clarificari și dacă este nevoie face anumite ajustări la plan. Exact asta facem acum", a arătat acesta.

Mai mult decât atât, Cristian Ghinea a arătat că fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), i-a luat 4 ani ca să scrie un proiect pe termoficare

"Pentru ministerul pe care îl conduc e ceva banal să aibă observații tehnice. Da, e o neconcordanță pe care o vom corecta. Nu înseamnă că cineva e incompetent. Sunt 240 de anexe la PNRR. Ciolacu le-a citit? (...) Am fost în opoziție și 2 ani am vorbit doar punctual", a mai spus ministrul, precizând că dacă vor apărea necorelări, acestea vor fi lămurite.

"Vom avea mai multe feed-backuri de la CE pe capitole. Facem un bâlci național din chestia asta? Am invitat PSD la minister să citească drafturile. Dovadă de transparență mai mare... A fost un dialog uman. Eu nu mă obișnuiesc cu acest stil în care discutăm uman, apoi ieșim la TV să spunem: "Incompetență, demisia!" Sunt ușor șocat. Permanent PSD a hrănit spațiul public cu fake news. I-am spus azi, ca să rupem pisica, să discutăm cu demisia pe masă", a conchis acesta.

