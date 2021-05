"Dacă are rost să ţinem o companie de stat pentru că are o misiune publică atunci facem explicit această misiune - sau să le închidem pe acelea care nu mai au niciun fel de rost. Nu există o entitate a statului român care să se ocupe centralizat de această problemă şi vom crea această entitate la SGG. Pornisem oarecum o discuţie cu OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) ca parte a candidaturii României la OECD să operaţionalizăm o asemenea entitate. Acum am pus-o şi în PNRR. Asta înseamnă că această entitate va trebui să primească planul de restructurare, va trebui să facă audituri pe fiecare companie de stat şi să propună împreună cu ministerul care deţine acea companie un plan referitor la acea companie: fie o restructurezi, fie o laşi aşa cum este dacă este performantă, fie că o închizi dacă nu are nicio misiune publică", a afirmat Ghinea, citat de Agerpres, în cadrul unei dezbateri pe tema PNRR.



Totodată, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a subliniat că plăţile pentru conducerea acestor companii vor trebui să fie legate de performanţă, iar numirile pe bază meritocratice să fie făcute la toate companiile de stat.



"În 2016 am trecut prin Parlament acea lege care stabiliza Ordonanţa 109, acea ordonanţă care făcea numiri meritocratice la companiile de stat. În 2016, când eram la Guvern, am muncit să o trecem prin Parlament", a mai spus Ghinea.



Acesta a subliniat că, în 2017, PSD, ALDE au venit cu "o listă lungă de excepţii la această politică", în sensul că anumite companii nu trebuie profesionalizate: "Ne-am angajat acum să scoate această excepţie, să se aplice acea lege tuturor companiilor de stat".